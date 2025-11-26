Cyberpunk 2077 raggiunge un nuovo traguardo di vendite, sta andando meglio di The Witcher 3

La notizia arriva dall'ultimo resoconto finanziario della compagnia polacca e da un post celebrativo sui canali social ufficiali. Considerando che il titolo è stato pubblicato nel dicembre 2020, significa che questo risultato è stato raggiunto in appena cinque anni, un traguardo che farebbe invidia a molti altri publisher, con poche eccezioni.

Nonostante uno dei lanci più disastrosi nella storia dei videogiochi (specialmente su console) nel tempo Cyberpunk 2077 si è imposto come uno dei titoli di maggior successo e più riconoscibili degli ultimi anni. I nuovi dati diffusi da CD Projekt RED lo confermano: il gioco ha raggiunto quota 35 milioni di copie vendute in tutto il mondo .

Le vendite sono aumentate grazie al lancio su Switch 2 e Mac

È interessante notare che The Witcher 3: Wild Hunt, pur avendo superato le 60 milioni di copie complessive lo scorso maggio, ha impiegato circa sei anni per raggiungere quota 30 milioni. Un confronto che evidenzia come Cyberpunk 2077 sta crescendo a un ritmo più rapido rispetto all'acclamata avventura di Geralt di Rivia.

Sempre secondo i dati snocciolati da CD Projekt, il terzo trimestre fiscale è stato trainato soprattutto da Cyberpunk 2077 e dalla sua espansione Phantom Liberty, entrambi protagonisti di vendite superiori rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato favorito anche dal recente lancio su Nintendo Switch 2 e Mac, che ha ampliato ulteriormente il bacino di pubblico.

"Siamo molto felici e soddisfatti del fatto che, nonostante il passare del tempo, Cyberpunk 2077 rimanga un titolo dalle ottime performance e continui ad attirare nuovi giocatori," ha dichiarato in un comunicato Michał Nowakowski, co‑CEO di CD Projekt.

"Le vendite del gioco hanno superato i 35 milioni di copie, a testimonianza della forza duratura del franchise e che ci permette di essere ancora più audaci nel tracciarne il futuro."