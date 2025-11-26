Tales from the Borderlands torna a 1€, perfetto da recuperare dopo l’uscita di Borderlands 4

Tales from the Borderlands è acquistabile su Instant Gaming a 1,00€, con uno sconto del 95% rispetto ai 20€ originali. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 1,22€. Se volete conoscere i retroscena tra Borderlands 2 e 3 con una storia avvincente e ricca di colpi di scena, questa è l'occasione perfetta. Il gioco è disponibile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Sviluppata da Telltale Games, questa avventura in cinque episodi vi mette nei panni di Rhys e Fiona, due truffatori con sogni di gloria e fortune da inseguire. Le vostre scelte plasmeranno ogni interazione e svolta narrativa, in un perfetto mix di comicità assurda e momenti drammatici degni dell'universo Borderlands.