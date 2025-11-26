The Alters è disponibile in sconto su PC: sopravvivi con tutte le versioni di te stesso

The Alters è disponibile su Instant Gaming a 17,00€, con un forte ribasso rispetto al prezzo originale. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 20,74€. Un prezzo accessibile per un gioco che mescola narrazione ramificata, gestione della sopravvivenza e dilemmi esistenziali. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure direttamente con il pulsante qui sotto. Nel ruolo di Jan Dolski, unico sopravvissuto a un disastro spaziale, vi troverete su un pianeta ostile con una sola via per sopravvivere: creare degli Alter, versioni alternative di voi stessi nate da decisioni passate mai prese. Ogni Alter è unico, con abilità, personalità e paure proprie, e sarà sia un aiuto che una possibile minaccia alla missione.