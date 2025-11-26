The Alters è disponibile in sconto su PC: sopravvivi con tutte le versioni di te stesso

The Alters è disponibile su Instant Gaming a 17,00€, con un forte ribasso rispetto al prezzo originale. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout è di 20,74€. Un prezzo accessibile per un gioco che mescola narrazione ramificata, gestione della sopravvivenza e dilemmi esistenziali. Potete acquistarlo cliccando su questo link oppure direttamente con il pulsante qui sotto. Nel ruolo di Jan Dolski, unico sopravvissuto a un disastro spaziale, vi troverete su un pianeta ostile con una sola via per sopravvivere: creare degli Alter, versioni alternative di voi stessi nate da decisioni passate mai prese. Ogni Alter è unico, con abilità, personalità e paure proprie, e sarà sia un aiuto che una possibile minaccia alla missione.
E se potessi dividerti per vivere?
Grazie al misterioso elemento Rapidium e al computer quantistico della vostra base, Jan può generare versioni di sé basate su vite diverse. Ma ogni Alter ha bisogno di attenzione, supporto e, soprattutto, fiducia. Una gestione sbagliata potrebbe mandare tutto in frantumi.
La sopravvivenza richiede strategia: ogni decisione su come spendere risorse, costruire moduli della base o affrontare le anomalie esterne porta conseguenze tangibili. Ogni missione è un rischio, e pianificare in base al ciclo giorno/notte diventa vitale quando la luce solare può perforare la tuta come un coltello nel burro.