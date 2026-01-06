0

Xbox Game Pass ha ricevuto oggi due nuovi giochi a sorpresa, per iniziare il 2026

Ancora senza annuncio ufficiale sulla nuova mandata del mese di gennaio, intanto Game Pass ha ricevuto oggi, 6 gennaio, due nuovi giochi a sorpresa nel catalogo: vediamo quali.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   06/01/2026
Una scena di Little Nightmares

Siamo in attesa dell'annuncio ufficiale sui titoli previsti per gennaio, ma intanto Xbox Game Pass ha ricevuto a sorpresa due nuovi giochi nel catalogo, senza alcun preavviso da parte di Microsoft: si tratta di Little Nightmares: Enhanced Edition e Brews & Bastards.

Entrambi i giochi sono stati messi a disposizione degli abbonati proprio oggi, 6 gennaio 2026, senza essere preceduti da alcun annuncio, cosa che fa pensare a possibili novità più estese in arrivo dai canali ufficiali di Microsoft forse già nella giornata di oggi, o comunque entro questa settimana.

In effetti, dopo la consueta pausa di fine anno, siamo ancora in attesa di conoscere la lineup prevista per il mese di gennaio, dunque è probabile che degli annunci possano arrivare a breve.

I due nuovi giochi aggiunti oggi

Intanto possiamo dunque iniziare ad annotare questi due titoli, a cui ovviamente se ne aggiungeranno altri, oltre a quelli già noti come in arrivo a gennaio su Game Pass, ovvero MIO: Memories In Orbit e Nova Roma, previsti rispettivamente per il 20 e 22 gennaio, e dunque entrambi nella seconda metà del mese. Considerando che nella seconda parte di gennaio dovrebbe tenersi anche l'Xbox Developer Direct, la cui data potrebbe essere annunciata proprio in questi giorni, possiamo aspettarci ulteriori novità.

Nel frattempo, evidenziamo dunque le due nuove uscite emerse oggi a sorpresa:

  • Brews & Bastards (Series X|S, PC, Cloud) - 6 gennaio
  • Little Nightmares: Enhanced Edition (Series X|S, PC, Cloud) - 6 gennaio

Il primo è un bizzarro dungeon crawler incentrato su azione serrata, creature (più o meno fantasy) e birra, all'interno di un notevole caos, mentre il secondo è la versione migliorata, in 4K e 60 fps, della nota avventura con toni horror Little Nightmares di Tarsier Studio.

