Snapdragon X2 Plus debutta al CES 2026: Qualcomm presenta il salto di qualità per i laptop Windows on ARM

Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon X2 Plus al CES 2026, con versioni a 10 e 6 core a 3 nm. Offrono fino a 80 TOPS di potenza IA, prestazioni CPU e GPU migliorate.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/01/2026
Qualcomm ha presentato ufficialmente al CES 2026 i nuovi Snapdragon X2 Plus, segnando un deciso passo avanti per l'ecosistema Windows on ARM. I nuovi SoC puntano a rendere i PC ARM ancora più competitivi rispetto alle soluzioni x86 di AMD e Intel, combinando prestazioni elevate, grande efficienza energetica e una potenza IA senza precedenti nel segmento laptop.

La gamma Snapdragon X2 Plus è composta da due varianti: un modello a 10 core, identificato come X2P-64-100, e uno a 6 core, X2P-42-100. Entrambi sono realizzati con processo produttivo a 3 nm e utilizzano i nuovi core Oryon di terza generazione, che rappresentano il fulcro dei miglioramenti prestazionali rispetto alla precedente serie Snapdragon X Plus.

Snapdragon X2 Plus dal punto di vista grafico e non solo

Dal punto di vista grafico, Qualcomm mantiene la GPU Adreno X2-45, che però beneficia di importanti ottimizzazioni: il produttore dichiara un incremento delle prestazioni fino al 29%, insieme al supporto alle API più recenti come DirectX 12 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 e a miglioramenti nel ray tracing. I chip supportano inoltre fino a 128 GB di memoria LPDDR5x a 9.523 MT/s su bus a 128 bit, per una banda massima di 152 GB/s.

Il vero punto di forza dei nuovi Snapdragon X2 Plus è però la componente IA. Grazie all'aggiornamento dell'Hexagon NPU, Qualcomm afferma di offrire la NPU più veloce mai vista su un laptop, con una potenza di calcolo che raggiunge gli 80 TOPS su entrambe le varianti. Si tratta di un salto del 78% rispetto alla generazione precedente

Le prestazioni di Snapdragon X2 Plus

Secondo i dati forniti da Qualcomm, le prestazioni single-core crescono fino al 35%, mentre quelle multi-core aumentano del 17%, il tutto con un consumo energetico inferiore fino al 43%. Nei confronti diretti, il modello a 10 core supera AMD Ryzen AI 7 350 "Strix Point" in prestazioni di picco e offre fino a 3,5 volte le prestazioni di Intel Core Ultra 7 "Lunar Lake" a parità di potenza.

Nei benchmark AI come UL Procyon e Geekbench AI, i nuovi SoC arrivano a distanziare i concorrenti fino a 6,4 volte. Qualcomm sottolinea anche l'autonomia, parlando di "multi-day battery life", anche se senza fornire dati ufficiali

