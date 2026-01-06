Snapdragon X2 Plus debutta al CES 2026: Qualcomm presenta il salto di qualità per i laptop Windows on ARM

Qualcomm ha presentato ufficialmente al CES 2026 i nuovi Snapdragon X2 Plus, segnando un deciso passo avanti per l'ecosistema Windows on ARM. I nuovi SoC puntano a rendere i PC ARM ancora più competitivi rispetto alle soluzioni x86 di AMD e Intel, combinando prestazioni elevate, grande efficienza energetica e una potenza IA senza precedenti nel segmento laptop.

La gamma Snapdragon X2 Plus è composta da due varianti: un modello a 10 core, identificato come X2P-64-100, e uno a 6 core, X2P-42-100. Entrambi sono realizzati con processo produttivo a 3 nm e utilizzano i nuovi core Oryon di terza generazione, che rappresentano il fulcro dei miglioramenti prestazionali rispetto alla precedente serie Snapdragon X Plus.