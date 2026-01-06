Il gioco migliore del 2025 per Multiplayer.it

Quando lo scorso anno Swen Vincke salì sul palco dei The Game Awards, il fondatore di Larian Studios raccontò di una profezia.

"Un oracolo mi ha detto che il cambiamento sta arrivando," disse. "Il gioco dell'anno 2025 sarà fatto da uno studio che avrà trovato la formula per arrivare fin quassù. [...] Lo studio avrà realizzato un gioco a cui loro stessi avrebbero voluto giocare. Non l'hanno fatto per aumentare le quote di mercato. Non l'hanno fatto per servire un marchio. [...] E hanno compreso l'importanza del rispetto. Ovvero che, se avessero trattato bene i loro sviluppatori e i loro giocatori, quegli stessi sviluppatori e giocatori li avrebbero perdonati quando le cose non fossero andate come previsto. Ma soprattutto tenevano al loro gioco, perché amano i videogiochi."

A più di qualcuno sarà sembrato un monologo un po' stucchevole, fatto di frasi fatte e buoni propositi infilati in una bucket list un po' sorniona, in uno show - quello dei TGA - che raramente fa seguire i fatti alle parole quando si tratta di portare un contributo positivo all'industria dei videogiochi. Eppure, a giudicare da quelli che quest'anno sono stati i giochi più discussi, apprezzati e premiati, l'oracolo di Vincke non raccontava cavolate.

Nel corso del 2025 abbiamo indossato il cappello da detective e ci siamo persi tra le stanze e i corridoi della magione di Blue Prince, abbiamo viaggiato, sofferto e combattuto fianco a fianco coi personaggi di Clair Obscur: Expedition 33, e abbiamo scoperto cosa vuol dire essere tenaci spazzando mostri e divinità in Hades 2. Hollow Knight: Silksong è stata un'avventura metroidvania indimenticabile, in un anno in cui anche Samus si è tolta il casco e ha detto "Chapeau!", mentre la migliore esperienza ruolistica degli ultimi anni non è arrivata da nomi altisonanti come Bioware o Bethesda, trovandola invece nella Boemia di Kingdom Come Deliverance 2. E chi ha avuto voglia di scavare un po' più a fondo si è sicuramente imbattuto in tanti altri giochi meno chiacchierati ma altrettanto memorabili. Ricordiamocelo nei prossimi mesi, quando inevitabilmente le attenzioni dei media e del pubblico saranno puntate sull'uscita di Grand Theft Auto VI.

L'oracolo, però, non ci aveva preparato agli altri cambiamenti a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno. Forse perché non erano altrettanto piacevoli. Tra hardware e abbonamenti che aumentano di prezzo per tante ragioni diverse, da un giorno all'altro videogiocare è diventato un hobby ancora più costoso, e se una volta si decideva di aspettare un po' perché i prezzi delle console calassero, adesso si è arrivati al paradosso per cui più passa il tempo e più aumentano. La FOMO che diventa necessità, un investimento per non rimetterci più avanti. C'è chi ha comprato una Switch 2 al lancio anche se non c'erano giochi che gli interessavano: quel bambino che un tempo urlava di gioia scartando un Nintendo 64 adesso fa spallucce e dice"Metti che aumenta di prezzo?".

Tra le cause comprovate c'è l'innamoramento totale e globale verso le intelligenze artificiali generative: manna dal cielo per molti dirigenti, spauracchio di tanti artisti, diventa una tecnologia comodissima o terribile a seconda che lo chiedete a un programmatore o a un grafico. Per quanto discusso e controverso, il suo utilizzo nella creazione di videogiochi si fa via via più diffuso, e lo stesso Swen Vincke ha fatto un endorsement assai criticato. Nel frattempo, le piattaforme digitali si riempiono a ritmo sempre maggiore di shovelware realizzato in quattro e quattr'otto, tra giochi hentai che strabordano Slop e poltiglia generata in pochissimo tempo, giusto per riempire le bancarelle digitali di picchiaduro coi Labubu o sparatutto con gli Italian Brainrot. Stranamente, nessuno di questi è stato votato come Miglior Gioco del 2025 dalla redazione e dai lettori di Multiplayer.it.