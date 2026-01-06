Il gioco migliore del 2025 per Multiplayer.it

Quando lo scorso anno Swen Vincke salì sul palco dei The Game Awards, il fondatore di Larian Studios raccontò di una profezia.
"Un oracolo mi ha detto che il cambiamento sta arrivando," disse. "Il gioco dell'anno 2025 sarà fatto da uno studio che avrà trovato la formula per arrivare fin quassù. [...] Lo studio avrà realizzato un gioco a cui loro stessi avrebbero voluto giocare. Non l'hanno fatto per aumentare le quote di mercato. Non l'hanno fatto per servire un marchio. [...] E hanno compreso l'importanza del rispetto. Ovvero che, se avessero trattato bene i loro sviluppatori e i loro giocatori, quegli stessi sviluppatori e giocatori li avrebbero perdonati quando le cose non fossero andate come previsto. Ma soprattutto tenevano al loro gioco, perché amano i videogiochi."
A più di qualcuno sarà sembrato un monologo un po' stucchevole, fatto di frasi fatte e buoni propositi infilati in una bucket list un po' sorniona, in uno show - quello dei TGA - che raramente fa seguire i fatti alle parole quando si tratta di portare un contributo positivo all'industria dei videogiochi. Eppure, a giudicare da quelli che quest'anno sono stati i giochi più discussi, apprezzati e premiati, l'oracolo di Vincke non raccontava cavolate.
Nel corso del 2025 abbiamo indossato il cappello da detective e ci siamo persi tra le stanze e i corridoi della magione di Blue Prince, abbiamo viaggiato, sofferto e combattuto fianco a fianco coi personaggi di Clair Obscur: Expedition 33, e abbiamo scoperto cosa vuol dire essere tenaci spazzando mostri e divinità in Hades 2. Hollow Knight: Silksong è stata un'avventura metroidvania indimenticabile, in un anno in cui anche Samus si è tolta il casco e ha detto "Chapeau!", mentre la migliore esperienza ruolistica degli ultimi anni non è arrivata da nomi altisonanti come Bioware o Bethesda, trovandola invece nella Boemia di Kingdom Come Deliverance 2. E chi ha avuto voglia di scavare un po' più a fondo si è sicuramente imbattuto in tanti altri giochi meno chiacchierati ma altrettanto memorabili. Ricordiamocelo nei prossimi mesi, quando inevitabilmente le attenzioni dei media e del pubblico saranno puntate sull'uscita di Grand Theft Auto VI.
L'oracolo, però, non ci aveva preparato agli altri cambiamenti a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno. Forse perché non erano altrettanto piacevoli. Tra hardware e abbonamenti che aumentano di prezzo per tante ragioni diverse, da un giorno all'altro videogiocare è diventato un hobby ancora più costoso, e se una volta si decideva di aspettare un po' perché i prezzi delle console calassero, adesso si è arrivati al paradosso per cui più passa il tempo e più aumentano. La FOMO che diventa necessità, un investimento per non rimetterci più avanti. C'è chi ha comprato una Switch 2 al lancio anche se non c'erano giochi che gli interessavano: quel bambino che un tempo urlava di gioia scartando un Nintendo 64 adesso fa spallucce e dice"Metti che aumenta di prezzo?".
Tra le cause comprovate c'è l'innamoramento totale e globale verso le intelligenze artificiali generative: manna dal cielo per molti dirigenti, spauracchio di tanti artisti, diventa una tecnologia comodissima o terribile a seconda che lo chiedete a un programmatore o a un grafico. Per quanto discusso e controverso, il suo utilizzo nella creazione di videogiochi si fa via via più diffuso, e lo stesso Swen Vincke ha fatto un endorsement assai criticato. Nel frattempo, le piattaforme digitali si riempiono a ritmo sempre maggiore di shovelware realizzato in quattro e quattr'otto, tra giochi hentai che strabordano Slop e poltiglia generata in pochissimo tempo, giusto per riempire le bancarelle digitali di picchiaduro coi Labubu o sparatutto con gli Italian Brainrot. Stranamente, nessuno di questi è stato votato come Miglior Gioco del 2025 dalla redazione e dai lettori di Multiplayer.it.
COME VIENE ELETTO IL GIOCO DELL'ANNO
Nel decretare il Miglior Gioco dell'Anno, Multiplayer.it assegna due premi separati, per riflettere sia la preferenza della redazione che quella della community. Alla fine di dicembre, i lettori hanno sottoposto le proprie scelte attraverso una serie di sondaggi accessibili sul sito (oltre a scegliere il miglior gioco del 2025, sono stati votati anche alcuni riconoscimenti alternativi, come ad esempio le piattaforme preferite, i servizi ad abbonamento o i giochi più attesi dell'anno successivo). In maniera simile, i redattori di Multiplayer.it hanno espresso le loro preferenze attraverso una propria classifica dei dieci migliori giochi dell'anno: il risultato finale si ottiene considerando il punteggio complessivo ottenuto da ogni videogioco, la posizione media e il numero di volte che è apparso in ciascuna classifica. Di solito, quando non emerge un vincitore evidente rispetto agli altri, segue un secondo giro di votazioni e una discussione interna, ma quest'anno non è stato necessario.
Il Gioco dell’Anno 2025
Da quant'è che abbiamo questa tradizione di eleggere il miglior gioco dell'anno? Devono essere duemilaventicinque, almeno. In tutto questo tempo è già successo che un gioco spiccasse su tutti gli altri, e non è nemmeno la prima volta che la preferenza di voi lettori corrisponda esattamente a quella dei redattori del sito. Raramente però è capitato di trovarsi davanti a un plebiscito del genere. Di quelli che dai un'occhiata veloce ai risultati e capisci che non c'è nemmeno discussione. Con uno scarto importante rispetto a tutti gli altri giochi, la redazione di Multiplayer.it ha eletto Clair Obscur: Expedition 33 come miglior gioco del 2025, un risultato che per molti sarà scontato dopo il filotto di premiazioni che Sandfall Interactive ha ottenuto agli ultimi The Game Awards.
Perché già quando venne pubblicato ad aprile dello scorso anno, era evidente che Clair Obscur non fosse solo "il gioco del momento". Parlarne non sarebbe passato di moda all'arrivo del nuovo gioco importante, e anzi è stato vero il contrario: più sono passati i mesi e più l'esperienza si è cristallizzata. Perché sempre più persone hanno preso a finire l'avventura e discuterne, a confrontarsi sui finali e condividere i segreti, ad ascoltare fino allo sfinimento la colonna sonora di Lorien Testard e le innumerevoli cover condivise su YouTube; il cast di personaggi è stato analizzato dal primo all'ultimo, omaggiato con innumerevoli fanart, e alle fiere di videogiochi abbiamo visto spuntare come funghi gente vestita da mimo: un'invasione di magliettine a righe, bretelle, baschi parigini e baguette. C'est trop mon ami, anche meno?
Gli sviluppatori di Montpellier le hanno imbroccate tutte: una storia potente e non banale, un'ambientazione ispirata e con un design dal respiro finalmente inedito, e non per ultimo un sistema di gioco coinvolgente e vario, in un genere che o ha tremendamente paura di innovare o, al contrario, finisce per rinnegare completamente il passato. Il fatto che Clair Obscur sia un'esperienza memorabile e rara è dimostrato anche dalla preferenza altrettanto compatta della community di lettori, che nel sondaggio pubblicato su queste pagine hanno votato il gioco di ruolo di Sandfall con il 45% dei voti. Per farvi capire, meglio di così fece solo The Legend of Zelda: Breath of the Wild nel 2017 (con il 53% dei voti). Un risultato che è reso ancora più rilevante se si considera che quest'anno non sono mancati tanti altri giochi di altissima qualità e spessore, così come non sono mancate neanche serie parecchio famose e che normalmente finiscono per catalizzare l'attenzione del pubblico più ampio. E allora speriamo che quell'oracolo che parlò a Swen Vincke ci abbia visto lungo, e che l'anno appena passato non sia stata solo un coup de chance.
LA TOP 10
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
- Blue Prince
- Kingdom Come Deliverance 2
- Donkey Kong Bananza
- Death Stranding 2
- Dispatch
- The Alters
- Arc Raiders
I GOTY 2025 per la community
Miglior Gioco del 2025: Clair Obscur: Expedition 33
Gioco più atteso del 2026: Grand Theft Auto VI
Migliore esperienza multiplayer: ARC Raiders
Miglior gioco su Switch/Switch 2: Donkey Kong Bananza
Miglior gioco su PlayStation 5: Death Stranding 2: On the Beach
Miglior gioco su Xbox Series X/S: Clair Obscur: Expedition 33
Miglior gioco su PC: Clair Obscur: Expedition 33
Miglior gioco Mobile: Persona 5: The Phantom X
Migliore piattaforma di gioco: PC
Miglior servizio in abbonamento: Xbox Game Pass