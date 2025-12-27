PlayStation Plus nel 2025: è stato un buon anno?

Com'è stato il 2025 di PlayStation Plus? Il servizio in abbonamento di Sony è riuscito a mantenere le promesse o sono state più le delusioni a segnare l'anno che si appresta a concludersi?

Il 2025 di PlayStation Plus è stato un buon anno? Dai giochi disponibili per tutti i livelli di abbonamento al catalogo riservato agli utenti Extra e Premium, gli ultimi dodici mesi hanno mantenuto le promesse per quanto concerne l'effettivo valore del servizio Sony? Oppure ci sono stati momenti meno brillanti di quanto si sperasse? Ripercorriamo gli aggiornamenti mensili per comprendere come sono davvero andate le cose e in che maniera è cresciuta la piattaforma digitale di PlayStation, che secondo le stime allo stato attuale dovrebbe poter contare su oltre 50 milioni di abbonati fra i diversi livelli disponibili.