PlayStation Plus nel 2025: è stato un buon anno?

Il 2025 di PlayStation Plus è stato un buon anno? Dai giochi disponibili per tutti i livelli di abbonamento al catalogo riservato agli utenti Extra e Premium, gli ultimi dodici mesi hanno mantenuto le promesse per quanto concerne l'effettivo valore del servizio Sony? Oppure ci sono stati momenti meno brillanti di quanto si sperasse?
Ripercorriamo gli aggiornamenti mensili per comprendere come sono davvero andate le cose e in che maniera è cresciuta la piattaforma digitale di PlayStation, che secondo le stime allo stato attuale dovrebbe poter contare su oltre 50 milioni di abbonati fra i diversi livelli disponibili.
Un ottimo inizio
L'anno del PS Plus è cominciato molto bene, con gli abbonati di livello Essential che hanno potuto provare con mano la tanto chiacchierata esperienza live service di Suicide Squad: Kill the Justice League, il controverso e sfortunato looter shooter sviluppato da Rocksteady Studios dopo la straordinaria trilogia di Batman: Arkham. Tuttavia, nell'aggiornamento di gennaio hanno trovato posto anche la remaster di Need for Speed: Hot Pursuit e l'avvincente The Stanley Parable.
Il piatto forte è però arrivato nel catalogo riservato agli utenti Extra e Premium, con lo spettacolare God of War Ragnarok a segnare uno dei punti più alti di PlayStation Plus nel 2025: il titolo di Santa Monica Studio riprende il viaggio di Kratos e Atreus da dove l'avevamo lasciato, alle porte del Crepuscolo degli Dei norreni, e non delude. Validi e interessanti anche gli altri giochi del mese, da Like a Dragon Gaiden ad Atlas Fallen.
A febbraio abbiamo assistito a un ulteriore tentativo di rilancio, quello di Payday 3, che al debutto non è stato in grado di replicare il successo del secondo capitolo della serie e ha dunque giocato la carta dell'inserimento nella line-up di PS Plus, in questo caso insieme allo spassoso sparatutto High on Life e al mix di piattaforme e nostalgia PAC-MAN World: Re-PAC.
Per quanto riguarda invece i tier Extra e Premium, l'ottimo Star Wars Jedi: Survivor ha caratterizzato fortemente un aggiornamento che includeva tuttavia anche il primo debutto ufficiale all'interno del catalogo della piattaforma digitale Sony, quello dell'avventura a base narrativa Lost Records: Bloom & Rage, disponibile con la prima parte.
A chiudere il trimestre ci hanno pensato da un lato Dragon Age: The Veilguard, anche questo un prodotto molto ambizioso che tuttavia ha dovuto ripiegare su PlayStation Plus dopo un debutto meno convincente di quanto si sperasse; dall'altro una tripletta eccellente, quella rappresentata da Prince of Persia: The Lost Crown, EA Sports UFC 5 e Captain Tsubasa: Rise of New Champions.
Primavera tranquilla
Con l'arrivo della primavera Sony ha puntato su una strategia più conservativa, senza però farsi mancare qualche bel colpo. Così ad aprile abbiamo assistito all'arrivo nel catalogo Essential di RoboCop: Rogue City, l'ottimo sparatutto basato sulla celebre saga cinematografica con Peter Weller, e dell'inquietante tie-in asimmetrico The Texas Chain Saw Massacre, anch'esso tratto da una pellicola iconica.
Un acuto è poi arrivato dalla line-up riservata ai livelli Extra e Premium, con il blockbuster Hogwarts Legacy pronto a riaccendere la magia e a coinvolgere i tantissimi fan di Harry Potter in un'avventura di ampio respiro, piena di citazioni e di un'atmosfera surreale. Inoltre c'è stato il secondo debutto dell'anno direttamente nel catalogo, quello del brillante puzzle adventure Blue Prince.
Possiamo dire che fra maggio e giugno gli aggiornamenti di PlayStation Plus non hanno portato con sé nomi davvero clamorosi: gli utenti Essential hanno visto arrivare ARK: Survival Ascended, Balatro e il remake di Alone in the Dark, mentre su Extra e Premium è stata la volta del tie-in Sand Land, di Soul Hackers 2 e del controverso FBC: Firebreak, ad oggi un netto passo falso per Remedy Entertainment.
La calda estate
Sono due i nomi più rilevanti per l'estate di PlayStation Plus: Diablo 4 e Cyberpunk 2077. L'action RPG di Blizzard è approdato nel catalogo Essential con tutta la forza del suo marchio e con i tantissimi contenuti di un'esperienza che aveva già riscosso un grande successo al lancio, mentre Cyberpunk 2077 è andato a definire l'aggiornamento di luglio per gli utenti Extra e Premium.
C'è stato un altro debutto assoluto, quello dell'inedito survival Abiotic Factor, quindi il servizio si è preparato per un agosto davvero interessante, con l'eccellente soulslike Lies of P ad alzare decisamente il livello della line-up Essential e una mandata di titoli davvero solidi per il catalogo giochi di Extra e Premium: da Mortal Kombat 1 a Marvel's Spider-Man, da The Rogue Prince of Persia a Sword of the Sea, due altri esordi assoluti.
A settembre si è tornati a una situazione di relativa quiete, con il brillante Psychonauts 2 e il blockbuster Stardew Valley ad animare la line-up Essential e titoli come WWE 2K25, Persona 5 Tactica e Fate/Samurai Remnant a supportare il catalogo riservato agli abbonati dei tier superiori, in un tentativo di offrire ancora una volta tanta varietà fra le esperienze disponibili.
La chiusura
Come si è chiuso il 2025 di PlayStation Plus? Bisogna dire che l'ultimo trimestre è partito davvero alla grande, con lo straordinario Alan Wake 2 messo a disposizione di tutti gli abbonati nella line-up Essential, affiancato in questo caso dal folle Goat Simulator 3 e dal suggestivo Cocoon, che si pone senza dubbio come una delle migliori avventure a base puzzle degli ultimi anni.
Allo stesso modo, a ottobre il catalogo Extra e Premium ha potuto contare sul debutto di Silent Hill 2, l'eccellente remake del grande classico survival horror di Konami, e su un altro rifacimento appartenente allo stesso genere, quell'Until Dawn da cui è stato tratto di recente anche un film. E poi abbiamo avuto Yakuza: Like a Dragon e V Rising: decisamente niente male.
Novembre è stato un mese magari non ricchissimo per gli utenti Essential, che tuttavia hanno potuto mettere le mani sull'emozionante Stray, mentre gli abbonati Extra e Premium si sono ritrovati nel catalogo due titoli targati Rockstar Games: da una parte la versione PS5 della remaster di Red Dead Redemption, dall'altra il ritorno di Grand Theft Auto V. E poi ancora Pacific Drive e Still Wakes the Deep.
E dicembre? Un aggiornamento mai così ricco per il tier Essential con LEGO Horizon Adventures, Neon White, Killing Floor 3, The Outlast Trials e Synduality: Echo of Ada, mentre la line-up riservata agli utenti Extra e Premium non è stata da meno grazie all'arrivo di Assassin's Creed Mirage (fresco di espansione gratuita), Wo Long: Fallen Dynasty, LEGO Horizon Adventures, Granblue Fantasy: Relink e Planet Coaster 2, anticipati qualche giorno fa dall'originale Skate Story: l'ennesimo debutto avvenuto direttamente nel catalogo del servizio Sony.
Un anno solido
Tirando le somme, la sensazione è che il 2025 di PlayStation Plus sia stato uno degli anni più solidi per la piattaforma digitale Sony dai tempi della sua ristrutturazione: sebbene in alcuni casi gli aggiornamenti siano sembrati un po' dei riempitivi, non sono mancati mesi davvero ricchi di spessore e qualità, con tanti titoli entusiasmanti e diversi fra di loro.
Una costante è stata inoltre rappresentata dal debutto di nuovi giochi direttamente nel catalogo del servizio: da Lost Records: Bloom & Rage a Blue Prince, da FBC: Firebreak ad Abiotic Factor, da Sword of the Sea a Skate Story, da The Rogue Prince of Persia alla versione PS5 di Red Dead Redemption, probabilmente gli esordi non sono mai stati così numerosi. Nel 2026 ne vedremo ancora di più?