God of War Ragnarok: la recensione della nuova avventura di Kratos e Atreus, esclusiva per PS4 e PS5

In questa recensione di God of War Ragnarok cercheremo di essere diretti e, per quanto possibile, concisi nell'analizzare trama, gameplay, novità e vecchi elementi che ritornano, non mancando di mettere in evidenza pregi e difetti di un gioco che ha altissime aspettative e che, probabilmente, riveste anche il ruolo di esclusiva PlayStation più importante dell'anno. Senza nulla togliere a Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 . Cercheremo di farlo limitando qualsiasi spoiler ma, speriamo che questo sia ovvio e giustificabile, daremo per scontato che se state leggendo questo articolo, avrete come minimo già completato il God of War del 2018. Se così non fosse, beh, cosa ci fate qui?

In questi anni i ragazzi di Santa Monica Studio hanno continuato a lavorare sulla loro opera, stavolta diretti da un nuovo regista, Eric Williams, una persona più moderata, abituata a rimanere dietro le quinte, da sempre legata a questa serie e particolarmente competente su tutto quello che concerne il sistema di combattimento. E che tra l'altro abbiamo avuto la grandissima fortuna di intervistare in esclusiva italiana . Il risultato è God of War Ragnarok. Un sequel fortemente legato al suo predecessore, che in concreto ne rappresenta una diretta estensione al punto tale che i due titoli possono praticamente essere considerati un tutt'uno: un unico grande viaggio nelle terre nordiche dove Kratos e Atreus si ritrovano costretti, loro malgrado, a compiere il loro destino.

Sono passati poco più di 4 anni dall'uscita del God of War che ha rivoluzionato la serie: un soft reboot che ha visto la totale trasformazione di tutti i punti fermi di una proprietà intellettuale che, in mezzo a tante altre, ha fatto la storia del brand PlayStation. L'epopea diretta da Cory Barlog riuscì a convincere praticamente tutti, portandosi a casa numerosi premi come gioco dell'anno e beccandosi un gran voto anche sulle pagine di Multiplayer.it seppure mitigato da una serie di "limitazioni" legate alla varietà dei suoi nemici e alla profondità del combattimento che non ci avevano completamente convinto.

Un unico, grande arco narrativo

Il rapporto tra Kratos e Atreus scandisce tutta la storia di God of War Ragnarok

Come già ci era capitato di dire nel precedente articolo dedicato al gioco, in occasione della nostra prima prova giocata, God of War Ragnarok segue a ruota gli eventi raccontati del primo capitolo. In realtà c'è un'importante ellissi temporale visto che la storia comincia a 3 anni di distanza dall'epilogo del suo predecessore, poche ore prima della scena post-titoli di coda mostrata in quel capitolo. Questo lasso di tempo è fondamentale per giustificare il "nuovo" rapporto tra Kratos e suo figlio Atreus. I due sono immersi in una serie di compiti di routine che si ritrovano a svolgere giorno dopo giorno durante la costante ricerca di cibo e riscaldamento nell'attesa che la fine del mondo, avviata proprio a causa delle azioni di padre e figlio nel precedente God of War, si abbatta con tutta la sua violenza sui 9 regni norreni.

Non c'è quel dramma sottile, strisciante, che caratterizzava l'incipit narrativo del gioco del 2018, non c'è un elemento scatenante forte come può essere la morte di una moglie e una madre, ma c'è un'onnipresente sensazione di malessere, di preoccupazione, di angoscia: Kratos e Atreus sono due fuggitivi che devono fare i conti con un mondo che non li vuole, che li sta braccando, non hanno praticamente amici con l'unica eccezione della saggia testa parlante Mimir e dei due nani, Sindri e Brok, di cui però si sono perse le tracce.

Se vista dall'esterno questa è la situazione in cui ritroviamo i due protagonisti affaccendati nelle loro vicende quotidiane, è osservate dall'interno che le vite di Kratos e Atreus guadagnano tutto un altro spessore. Ragnarok è infatti, prima di tutto, il racconto di quel legame indissolubile, critico, complesso e sempre pronto a sfilacciarsi, che esiste fin dalla notte dei tempi tra un figlio che diventa adolescente e un padre (ma questo vale per qualsiasi genitore) che si sente inadatto, che non sa come interfacciarsi con chi è parte del suo sangue e della sua carne, che fatica a capire dove piazzare i confini dell'autonomia e dell'indipendenza e dove invece dettare le sue personali leggi di vita.

Sindri è uno dei comprimari più importanti di God of War Ragnarok

Tutta la trama di Ragnarok è la metafora della crescita di un figlio, delle necessità genitoriali, delle difficoltà insite nell'adolescenza: quel continuo tira e molla tra la volontà di indipendenza che un ragazzo cerca ardentemente, ma che fatica ad ottenere a causa di un genitore troppo apprensivo o semplicemente troppo ingombrante che, per il semplice fatto di esistere e di meritare rispetto, si ritrova a soffocare ogni legittimo desiderio di libertà. Ragnarok prova a spiegare e insegnare come ogni rapporto possa avere i suoi segreti e i suoi omissis, ma quanto sia essenziale che si basi su un rapporto di reciproca fiducia perché altrimenti nulla può resistere al sentore di un tradimento o sotto il peso schiacciante di una profezia che qualcun altro ha scritto per noi. Siamo volutamente criptici perché non vogliamo in alcun modo rivelare alcunché della storia narrata in Ragnarok: vi basti sapere che al fianco delle figure citate poco sopra che ritornano sulla scena (e a queste aggiungiamo Freya che riveste un ruolo incredibilmente profondo e complesso), ce ne saranno moltissime nuove che impareremo a conoscere. Non solo figure sfacciatamente negative come Thor e Odino, ma anche personaggi secondari di grande spessore come l'Angrboda intravista nel primo trailer di annuncio e il sorprendente Tyr a cui si devono gran parte delle svolte di trama.

A farvi compagnia nel prosieguo dell'azione c'è quindi un costante senso di familiarità che si ripercuote anche nell'esplorazione dei nove regni, stavolta tutti davvero presenti seppure esplorabili con diversi gradi di libertà, e che spesso stimolano dei preziosi ricordi. Midgard è un continuo richiamo agli avvenimenti del precedente God of War, ma anche Alfheim o Muspelheim si nutrono di un costante senso di deja-vu che è allo stesso tempo piacevole e malinconico. Chiaramente non mancano zone completamente inedite, che anzi rappresentano la stragrande maggioranza, ma sarà sicuramente interessante anche per voi osservare il lavoro di Santa Monica Studio nel far sì che questo sequel sia rispettoso del passato, ma provi anche a distaccarsi da esso.

Brok assolve alla perfezione la funzione di spalla comica anche in questo God of War Ragnarok

Come è stato detto più e più volte anche dallo sviluppatore, la struttura narrativa di Ragnarok è composta da una singola, lunga main quest e da una manciata di missioni secondarie che si attiveranno durante l'esplorazione dei 9 regni. Ad eccezione di un paio di occasioni, tutte queste secondarie offrono importanti approfondimenti della trama del gioco e per questo non ci sentiamo particolarmente d'accordo nei confronti di Santa Monica e del suo director quando in molteplici occasioni hanno sottolineato la natura facoltativa di tutte queste attività aggiuntive. Non svolgere almeno le quest secondarie sarebbe davvero un peccato per un titolo di questo tipo, visto che molto spesso offrono spunti e svolte narrative particolarmente importanti, persino nell'endgame. Certo, ci sono anche un nugolo di fetch quest, collezionabili e attività assolutamente adatte solo agli appassionati del completamento a tutti i costi (tra corvi da uccidere e documenti, tesori, fiori e chi più ne ha più ne metta, da raccogliere), ma la progressione, a nostro parere, non può essere così fortemente separata tra la storia principale e tutto il resto che si può fare in Ragnarok, come gli sviluppatori ci hanno voluto far credere in più riprese.

A titolo informativo, abbiamo impiegato 37 ore per giungere ai titoli di coda, completando circa al 75% tutto quello che il gioco è in grado di offrire.