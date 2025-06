God of War Ragnarok per PS5 è in offerta su Amazon con uno sconto del 51%

Amazon propone in offerta God of War Ragnarok per PS5 a 39,90 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni dalla consegna, è possibile restituirlo. Vediamo qualche dettaglio su questo gioco.

Cos'è God of War Ragnarok

Si tratta del sequel di God of War del 2018 ed è il nono capitolo della serie. Questo gioco è rigorosamente ispirato alla mitologia norrena ed è ambientato nell'antica Scandinavia. I protagonisti sono Kratos e suo figlio Atreus; i due intraprendono un viaggio alla ricerca di risposte prima che sopraggiunga il Ragnarok e affronteranno temibili nemici sotto forma di mostri e divinità norrene.

Atreus, in particolare, cercherà risposte sulla sua identità, indagando soprattutto sugli indizi lasciati da sua madre. In questo gioco d'avventura esplorerete diverse ambientazioni e vi cimenterete in combattimenti intensi e dinamici, sfruttando il Leviatano, le Lame del caos e lo Scudo del guardiano, nonché una miriade di nuove abilità per entrambi i personaggi.

Se volete scoprire ulteriori informazioni su questo nuovo capitolo, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione.