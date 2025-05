L'attore di Kratos in God of War parla di Atreus come di un figlio che ha visto effettivamente crescere

Durante un panel celebrativo per il 20º anniversario della serie God of War, Christopher Judge, l'attore che interpreta il Kratos moderno, ha raccontato che Sunny Suljic, il giovane attore che interpreta Atreus, aveva spesso delle difficoltà a "restare concentrato per 30 secondi" durante la lavorazione del titolo del 2018. Per lui è stato bello vederlo crescere tra i due giochi.

Crescere insieme

In particolare, in Ragnarok "prima di tutto conosceva tutte le sue battute. Perché era più grande e più maturo. Ma poi si è presentato con degli appunti," apparentemente con grande sorpresa di tutti sul set. "È stato bellissimo vedere il tuo percorso di maturazione. Sei diventato un giovane uomo meraviglioso," ha aggiunto rivolgendosi direttamente al ragazzo.

Poi, il narrative director Matt Sophos ha ricordato come Judge, sorpreso dalle nuove attitudini lavorative del giovane collega, si sia avvicinato dicendo: "È diventato un figlio di put***a completamente nuovo."

Anche Suljic ha riconosciuto in qualche modo la sua crescita: "C'è stata sicuramente una grande differenza tra il primo e il secondo gioco. Penso di aver avuto abbastanza tempo per analizzare più emozioni, più sentimenti. E penso che, da giovane attore... ero coinvolto nel gioco, ma non c'ero psicologicamente. Quindi, per il secondo gioco, Ragnarok, ho potuto immergermi in emozioni più profonde... Mi sono semplicemente sentito più connesso al personaggio."

A questo punto resta da vedere se i due torneranno per un terzo capitolo. Intanto che aspettiamo, possiamo rigiocarci God of War e God of War Ragnarok.