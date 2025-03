Uno spin-off di God of War dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, stando al giornalista Jeff Grubb

Ritorno al passato?

"Va bene. Tutti continuano a fare domande in merito, quindi ho provato a scoprire qualcosa in più: c'è effettivamente una cosa di God of War ambientata in Grecia in arrivo quest'anno, ma non è una raccolta rimasterizzata. È un nuovo progetto spin-off."

Grubb ha poi specificato, a chi gliel'ha chiesto che "Non mi hanno mai parlato di una raccolta rimasterizzata. Parlai con una fonte interna relativamente alle voci di corridoio (che ho visto essere incentrate su di una raccolta) che mi disse che non ci sarebbe stato niente di God of War allo State of Play e che qualcosa avrebbe potuto essere mostrato per l'anniversario."

L'anniversario è passato e non si è visto niente, purtroppo. Comunque sia, quanto detto da Grubb corrisponde a quanto riportato da Tom Henderson, altro noto informatore del settore, circa un mese fa. Henderson parlò di un nuovo gioco con un giovane Kratos in Grecia, ma non seppe dire se si trattava da una remaster, di un prequel o di un reboot.