Un nuovo God of War e lo State of Play di febbraio sembrano confermati da un noto giornalista

Messo così, il riferimento è chiaramente ai capitoli originali, quando il protagonista della serie era più giovane e le sue avventure erano interamente ambientate in Grecia, alle prese con il pantheon classico.

Henderson ha riferito di aver sentito, da alcune fonti non meglio identificate, che "un giovane Kratos sia destinato a tornare in Grecia ", cosa che fa pensare al ritorno di God of War sulla scena con un nuovo titolo, che potrebbe essere anche un remake o un remaster, in effetti.

Il noto giornalista Tom Henderson ha fatto alcune rivelazioni interessanti all'interno dell'ultima puntata del podcast di Insider Gaming, riguardanti un nuovo God of War e alcuni dettagli sul presunto State of Play che potrebbe arrivare la prossima settimana.

Remake o remaster dei capitoli classici?

Le possibilità sono molteplici: considerando le abitudini di Sony, è molto probabile che ci sia in programma un remake o remaster di uno dei God of War classici, o forse anche una riedizione dell'intera quadrilogia greca in forma rimasterizzata.

Considerando che il reboot è già avvenuto con il capitolo del 2018, l'idea di un ritorno alle origini fa pensare a un'operazione di ristrutturazione di qualche tipo, ma potrebbe anche essere un nuovo capitolo al di fuori della linea cronologica standard.

In altri momenti del podcast, che potete ascoltare qui sopra, viene poi menzionato il chiacchierato State of Play che in molti prevedono arrivare la prossima settimana, e a quanto pare anche la redazione di Insider Gaming.

In base a quanto riferito, l'evento dovrebbe tenersi intorno alla metà della settimana, dunque tra il 12 e il 14 febbraio, verrebbe da pensare. Tra le novità previste ci sarebbe un nuovo progetto di uno studio che la redazione del sito ha avuto modo di conoscere alla Gamescom 2024 e per il quale sono piuttosto emozionati.