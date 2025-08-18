6

Delta Force arriva domani su PS5 e Xbox, ecco il trailer di lancio

Delta Force sarà disponibile a partire da domani su PS5 e Xbox Series X|S, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Team Jade.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/08/2025
L'artwork di Delta Force
Delta Force
Delta Force
Il trailer di lancio di Delta Force celebra il debutto dello sparatutto di Team Jade su console: il gioco sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S da domani, 19 agosto, e si porterà dietro il suo carico di spessore e contenuti.

Fra questi spiccano naturalmente le tre modalità che caratterizzano l'esperienza, ovvverosia la battaglia su larga scala Warfare, con i suoi scontri fra sessantaquattro giocatori; Operations, che abbraccia il sottogenere degli extraction shooter puntando a quel tipo di meccaniche; e Black Hawk Down, un omaggio alla versione classica di Delta Force.

La versione console includerà inoltre nuove mappe, operatori inediti, veicoli aggiuntivi e skin per le armi, tutti pensati per arricchire l'esperienza e premiare la community che sceglierà di affrontare la battaglia sulle piattaforme Sony e Microsoft.

Pur essendo un prodotto free-to-play, Delta Force non include dinamiche pay-to-win e le microtransazioni serviranno unicamente all'acquisto di elementi cosmetici, con anche la tecnologia anticheat GTI Security a garantire la qualità delle partite online.

Un successo anche su mobile

Lo scorso maaggio Delta Force ha superato i 100 milioni di dollari di ricavi solo su mobile, a conferma del grande successo di un progetto che ora tenta anche la strada delle console, puntando ad ampliare la propria base d'utenza e a costruirsi una community solida e appassionata.

I possessori di PS5 e Xbox Series X|S si lanceranno a testa bassa anche in questa nuova esperienza free-to-play? Lo scopriremo nei prossimi giorni.

