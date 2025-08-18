Delta Force arriva domani su PS5 e Xbox, ecco il trailer di lancio

Il trailer di lancio di Delta Force celebra il debutto dello sparatutto di Team Jade su console: il gioco sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S da domani, 19 agosto, e si porterà dietro il suo carico di spessore e contenuti.

Fra questi spiccano naturalmente le tre modalità che caratterizzano l'esperienza, ovvverosia la battaglia su larga scala Warfare, con i suoi scontri fra sessantaquattro giocatori; Operations, che abbraccia il sottogenere degli extraction shooter puntando a quel tipo di meccaniche; e Black Hawk Down, un omaggio alla versione classica di Delta Force.

La versione console includerà inoltre nuove mappe, operatori inediti, veicoli aggiuntivi e skin per le armi, tutti pensati per arricchire l'esperienza e premiare la community che sceglierà di affrontare la battaglia sulle piattaforme Sony e Microsoft.

Pur essendo un prodotto free-to-play, Delta Force non include dinamiche pay-to-win e le microtransazioni serviranno unicamente all'acquisto di elementi cosmetici, con anche la tecnologia anticheat GTI Security a garantire la qualità delle partite online.