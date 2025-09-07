Delta Force ha raggiunto un nuovo record di giocatori, dopo l'uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Delta Force continua a confermarsi un successo e nelle ore scorse ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei online dopo la sua uscita su PS5 e Xbox Series X|S, anche se parliamo comunque di utenti su Steam, dunque sulla versione PC.

Le due cose potrebbero però essere collegate: Delta Force è disponibile dallo scorso dicembre su PC ma, evidentemente, ha ricevuto una nuova spinta dal lancio su PS5 e Xbox Series X|S avvenuto il 19 agosto, e il nuovo traguardo raggiunto in termini di utenti online sembra esserne il segno evidente.

Lo sparatutto ad ambientazione militare è riuscito, a quanto pare, a presentarsi come un'alternativa valida ai classici FPS, e si è ritagliato una notevole fetta di pubblico all'interno di questo segmento alquanto competitivo.