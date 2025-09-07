Delta Force ha raggiunto un nuovo record di giocatori, dopo l'uscita su PS5 e Xbox Series X|S

Delta Force continua a confermarsi un successo e nelle ore scorse ha raggiunto un nuovo record di giocatori contemporanei online dopo la sua uscita su PS5 e Xbox Series X|S, anche se parliamo comunque di utenti su Steam, dunque sulla versione PC.
Le due cose potrebbero però essere collegate: Delta Force è disponibile dallo scorso dicembre su PC ma, evidentemente, ha ricevuto una nuova spinta dal lancio su PS5 e Xbox Series X|S avvenuto il 19 agosto, e il nuovo traguardo raggiunto in termini di utenti online sembra esserne il segno evidente.
Lo sparatutto ad ambientazione militare è riuscito, a quanto pare, a presentarsi come un'alternativa valida ai classici FPS, e si è ritagliato una notevole fetta di pubblico all'interno di questo segmento alquanto competitivo.
Un FPS alternativo di grande successo
In base ai dati raccolti da SteamDB, dunque non propriamente ufficiali ma basati effettivamente sul database di Steam, dunque assolutamente realistici, nella giornata di ieri è stato stabilito un nuovo record di giocatori contemporaneamente connessi online su Delta Force.
Il nuovo picco è stato stabilito a quota 213.519 giocatori, il massimo mai raggiunto finora, all'interno di un andamento comunque positivo per lo sparatutto in questione, che è sempre stato decisamente popolato.
È probabile che il lancio su PS5 e Xbox Series X|S abbia dato ulteriore linfa al gioco, con l'interesse rinnovato da una nuova iniezione di giocatori attivi anche su altre piattaforme.
Come abbiamo visto, Delta Force è uscito il 19 agosto su PS5 e Xbox Series X|S e attendiamo di avere informazioni sulle performance del gioco su console in termini di mercato, dopo aver visto risoluzione, framerate e altri dettagli di queste versioni.