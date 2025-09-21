Delta Force annuncia il crossover con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater con un teaser trailer

"Da un Delta a un altro", Team Jade ha annunciato un crossover tra lo sparatutto multiplayer Delta Force e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , il remake del gioco stealth di Hideo Kojima arrivato poche settimane fa su PC e console.

Scatole di cartone, bandana e... David Hayter?

Il filmato non offre alcun dettaglio sui contenuti del crossover, ma in compenso un'immagine pubblicata sul profilo X di Delta Force afferma che almeno uno dei contenuti previsti sarà una skin da provetto infiltratore per Nox, uno degli operatori giocabili. Non solo. Il post in questione menziona anche "Bandana", "Scatola di cartone" e "Doppiaggio iconico", suggerendo la presenza di strumenti del mestiere iconici della serie Metal Gear Solid e un possibile coinvolgimento di David Hayter, la storica voce di Solid e Naked Snake.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Maggiori dettagli verranno rivelati in futuro, tra cui la data prevista per l'inizio della collaborazione. Al momento, infatti, non è chiaro se farà parte delle novità della Stagione "War Ablaze" che inizierà il prossimo 23 settembre.

Questa season includerà la nuova mappa Fault, i Jet pilotabili, nuove mini-modalità, l'operatore Raptor e molto altro ancora. Tra le novità ci sarà anche un altro crossover, quello con la celebre serie cinematografica Saw - L'Enigmista, previsto per il 23 ottobre.