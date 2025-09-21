0

Di quale Metal Gear Solid vorreste vedere il remake? Lo chiede Konami in un sondaggio

Konami sta per pubblicare un sondaggio in cui, fra le altre cose, chiederà agli utenti di quale episodio di Metal Gear Solid vorrebbero vedere il remake, dopo l'ottimo Delta.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/09/2025
Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami sta per chiedere ai suoi utenti di quale Metal Gear Solid vorrebbero vedere il remake: è una delle domande appartenenti a un sondaggio che la casa giapponese lancerà nel corso del Tokyo Game Show, ma che è già trapelato online.

Dopo l'ottimo rifacimento di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, insomma, il publisher potrebbe puntare ancora su questo tipo di strategia, sfruttando le qualità dei giochi diretti da Hideo Kojima ma riproponendoli in una veste tecnica completamente inedita.

La lista proposta da Konami nel suo elenco include i classici Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, nonché Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid: Peace Walker e persino i recenti Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e The Phantom Pain.

Diamo tuttavia per scontato che l'azienda abbia già in cantiere un nuovo capitolo non ancora annunciato: bisognerà solo capire se il progetto riuscirà a reggere il confronto con il glorioso passato del franchise e dove andrà a collocarsi cronologicamente nell'intricata timeline della saga.

Intanto sta per arrivare la modalità Fox Hunt

Una domanda del sondaggio di Konami ruota attorno alla modalità Fox Hunt di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che sarà la principale protagonista dell'evento in diretta che il publisher trasmetterà nel corso del Tokyo Game Show dalle 4.30 del 25 settembre.

In tale occasione è molto probabile che venga annunciata la data di uscita della modalità in questione, pensata originariamente per essere inclusa nel gioco fin dal lancio del mese scorso.

