WhatsApp Android Beta: test per l'inserimento dei link ai profili Facebook nelle informazioni di contatto

WhatsApp continua a evolversi con l'obiettivo di rendere l'esperienza degli utenti sempre più completa e integrata con i principali social network. Dopo l'introduzione della possibilità di aggiungere il proprio profilo Instagram nelle informazioni di contatto, l'app di messaggistica sta testando una nuova funzione che permetterà di collegare anche il profilo Facebook.

Questa novità, attualmente in fase di sviluppo, sarà disponibile in un futuro aggiornamento e offrirà agli utenti un nuovo modo per rendere più visibile la propria identità online. Come di consueto la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale di comunicazione relativo all'app di Meta: WABetaInfo.