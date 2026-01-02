LG annuncia il Gram Pro 2026: il laptop RTX da 17 pollici più leggero al mondo e pronto per l'IA

LG ha annunciato in anteprima la nuova serie Gram Pro 2026, che sarà presentata ufficialmente durante il CES di Las Vegas. I protagonisti sono i modelli LG Gram Pro 17 e LG Gram Pro 16, due laptop che puntano a ridefinire il concetto di portabilità nel segmento premium. In particolare, LG afferma che il Gram Pro 17 sarà il laptop da 17 pollici con GPU RTX più leggero al mondo. La vera novità è infatti l'uso dell'inedito Aerominum, un materiale ultraleggero sviluppato internamente da LG. Secondo l'azienda, questa lega consente di ridurre significativamente il peso complessivo del dispositivo senza compromettere la resistenza strutturale o la protezione dai graffi.

I dettagli tecnici sull'LG Gram Pro 17 L'LG Gram Pro 17 (17Z90UR) sarà dotato di un display da 2.560 x 1.600 pixel e monterà una Nvidia RTX 5050 per laptop, accompagnata da 8 GB di VRAM. Sebbene LG descriva le prestazioni come adeguate per attività grafiche intensive, creazione di contenuti e gaming leggero, l'azienda chiarisce implicitamente che non si tratta di un vero portatile da gaming. I giochi più moderni difficilmente potranno essere eseguiti con impostazioni grafiche al massimo mantenendo una buona fluidità. Il peso esatto non è stato ancora comunicato, ma LG ha confermato che questo modello sarà inizialmente esclusivo per il mercato statunitense.