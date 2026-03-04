Galaxy S26 Ultra: il Privacy Display potrebbe compromettere la qualità dell'immagine

La funzione Privacy Display è una delle novità più interessanti del Galaxy S26 Ultra. Quando è attiva, infatti, impedisce a occhi indiscreti di vedere cosa succede sullo schermo, limitando la visibilità laterale. Solo chi guarda direttamente lo schermo, da un punto di vista frontale, potrà vedere lo schermo normalmente e continuare a svolgere qualsiasi tipo di operazione. Tuttavia, secondo le ultime informazioni emerse, questa funzione potrebbe compromettere la qualità dell'immagine anche quando non è attiva.

Quali sono i limiti della funzione

Facciamo prima una breve introduzione sul funzionamento di questa tecnologia. Lo smartphone utilizza due diversi tipi di pixel per abilitare la funzione Privacy Display: quelli "stretti", visibili solo frontalmente, e quelli "larghi", con angolo di visione normale, visibili anche lateralmente. Quando il Privacy Display è attivo, il telefono spegne i pixel larghi, lasciando solo quelli stretti, limitando così l'angolo di visione.

Secondo alcune segnalazioni non ufficiali, ciò potrebbe rendere la qualità dell'immagine leggermente diversa, perché i pixel stretti hanno un angolo di visione più ridotto rispetto a quelli larghi. Su X è stato condiviso un confronto tra il modello S25 Ultra e l'S26 Ultra.

Secondo quanto ci fanno notare i colleghi di Android Authority, il testo in nero dell'S26 Ultra (a destra) presenta bordi notevolmente più irregolari rispetto al modello precedente. Inoltre, ci fanno notare che il testo grigio, in basso, appare più uniforme sull'S25 Ultra, rispetto a una leggera sbavatura del colore sull'S26 Ultra. La preoccupazione principale, quindi, è che la qualità possa essere compromessa anche quando la funzione Privacy Display è disattivata.