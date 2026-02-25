Samsung presenta gli auricolari Galaxy Buds4 e Buds4 Pro con caratteristiche e prezzi ufficiali

La nuova serie Galaxy Buds4 presenta una serie di novità e funzioni pensate per offrire un'esperienza ancora più immersiva e convincente. Scopriamo tutti i dettagli di seguito.

La serie Galaxy Buds4 è stata ufficialmente presentata da Samsung e introduce diversi miglioramenti volti a offrire un'esperienza ancora più godibile. Dalla qualità audio a controlli intuitivi senza mani, fino a un'integrazione dell'intelligenza artificiale ancora più profonda, le novità sono numerose. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Le principali novità Partiamo da quelle che sono a tutti gli effetti le novità introdotte. La serie Galaxy Buds4 è stata migliorata sia in termini di qualità audio, sia a livello di vestibilità e comfort grazie a un design computazionale. Gli auricolari Buds4 Pro integrano per la prima volta un woofer più ampio, abbinato a una cancellazione attiva del rumore migliorata e a un equalizzatore adattivo di ultima generazione. Ciò si traduce in un suono a spettro completo in grado di adattarsi in modo intelligente alle condizioni reali di utilizzo. Il design è stato rivisto per offrire una maggiore vestibilità ergonomica, con auricolari ancora più compatti e aderenti. Grazie alla nuova lama con un'area di controllo ad avvicinamento dita, è possibile individuare facilmente i comandi e regolare ogni impostazione in modo semplice e intuitivo. La serie Buds4 I due modelli presentano un'estetica differente: i Galaxy Buds4, ad esempio, adottano un design open-type per un'esperienza confortevole e semplice, mentre i modelli Pro hanno un design in-ear per poter sfruttare una qualità sonora di livello superiore. La custodia di ricarica a conchiglia è trasparente e rende la ricarica più immediata e pratica che mai. Vediamo però cosa aspettarci dal comparto audio, con esattezza.

Un audio ancora più convincente Come vi abbiamo anticipato, gli speaker di dimensioni maggiori introducono un nuovo woofer più ampio, con un design innovativo che massimizza l'area di vibrazione e riduce al minimo i bordi. In questo modo l'area effettiva del trasduttore aumenta di quasi il 20%. Insieme al tweeter l'audio è ancora più naturale e immersivo, con bassi profondi e alti ricchi, con il supporto alla riproduzione a 24-bit/96kHz. In poche parole, con questi miglioramenti è possibile catturare toni alti o impulsi profondi dando vita a un'esperienza audio altamente convincente, che si tratti di violini, contrabbassi o altre sfumature sonore specifiche. Galaxy AI integra Perplexity per un'esperienza più flessibile e controllabile con "Hey, Plex" Inoltre, la serie Galaxy Buds4 offre alcuni aggiornamenti software che massimizzano l'audio in base all'ambiente circostante. La cancellazione attiva del rumore è infatti in grado di attenuare rumori intensi o di fondo, garantendo un'esperienza coerente e immersiva ovunque ci si trovi. Ad esempio, se state viaggiando in treno, l'ANC riduce i disturbi a bassa frequenza di motori e strada, ovviamente mantenendo un suono ricco per ascoltare meglio musica e podcast o per chiamate senza distrazioni. A proposito di chiamate, Voce super wideband sfrutta la tecnologia super wideband per garantire una qualità nitida e una larghezza di banda doppia rispetto alle classiche chiamate Bluetooth. A contribuire all'esperienza complessiva è l'Adaptive ANC/EQ avanzato, che riduce al minimo la dispersione del rumore analizzando sia le condizioni di utilizzo, sia la forma dell'orecchio di ciascun utente.

Le funzioni Non è tutto, perché questi auricolari introducono alcune integrazioni pensate per sfruttare al massimo l'ecosistema Galaxy. Potrete infatti usufruire di Bixby, Gemini e altri agenti IA tramite comandi vocali e controlli senza mani. In particolare, gli auricolari Buds4 Pro includono controlli tramite movimenti con la testa, in modo da eseguire determinate azioni senza mani e senza dover prendere lo smartphone. Per configurare gli auricolari e collegarli allo smartphone o al tablet, basterà aprire la custodia, senza dover installare l'app Galaxy Wearable e senza troppi passaggi manuali.