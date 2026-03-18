Samsung interrompe le vendite del Galaxy Z TriFold dopo soli tre mesi

Che fosse una semplice vetrina tecnologica o un vero top di gamma, Samsung ha deciso di interrompere le vendite del pieghevole Galaxy Z TriFold dopo poco tempo. Vediamo tutti i dettagli.

Il Samsung Galaxy Z TriFold ha avuto vita breve e - dopo soli tre mesi dal suo debutto - Samsung inizierà a sospendere ufficialmente le vendite. In fondo c'era da aspettarselo: questo dispositivo era concepito più come una vetrina tecnologica che come un vero prodotto di punta su cui fare affidamento in termini di profitto. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo.

Un esperimento fallito? Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung sta gradualmente riducendo le vendite del TriFold, lo smartphone pieghevole dal prezzo decisamente esorbitante (2.899 dollari). Anche per la testata il dispositivo nasceva più come dimostrazione tecnologica che come un reale top di gamma. Ad ogni modo, le vendite verranno dapprima sospese nel proprio mercato interno, poi l'attività verrà interrotta anche negli Stati Uniti una volta esaurite le scorte rimanenti. A dichiararlo è stato un portavoce dell'azienda, dopo che il sito web di Samsung aveva già smesso di anticipare futuri rifornimenti dello smartphone a due cerniere. Galaxy TriFold Ricordiamo che in Italia non è mai stato disponibile, dato che il debutto era limitato alla Corea del Sud, ad alcuni mercati asiatici e agli Stati Uniti. Probabilmente gli utenti non hanno accolto particolarmente bene il prezzo del dispositivo, che come vi abbiamo detto era particolarmente elevato. Insomma, si trattava di uno smartphone dedicato a una fetta specifica di clienti (fin troppo, forse), ma niente che Samsung non si aspettasse già, probabilmente.