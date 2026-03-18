Samsung interrompe le vendite del Galaxy Z TriFold dopo soli tre mesi

Il Samsung Galaxy Z TriFold ha avuto vita breve e - dopo soli tre mesi dal suo debutto - Samsung inizierà a sospendere ufficialmente le vendite. In fondo c'era da aspettarselo: questo dispositivo era concepito più come una vetrina tecnologica che come un vero prodotto di punta su cui fare affidamento in termini di profitto. Cerchiamo di capire meglio cosa è successo.
Un esperimento fallito?
Secondo quanto riportato da Bloomberg, Samsung sta gradualmente riducendo le vendite del TriFold, lo smartphone pieghevole dal prezzo decisamente esorbitante (2.899 dollari). Anche per la testata il dispositivo nasceva più come dimostrazione tecnologica che come un reale top di gamma.
Ad ogni modo, le vendite verranno dapprima sospese nel proprio mercato interno, poi l'attività verrà interrotta anche negli Stati Uniti una volta esaurite le scorte rimanenti. A dichiararlo è stato un portavoce dell'azienda, dopo che il sito web di Samsung aveva già smesso di anticipare futuri rifornimenti dello smartphone a due cerniere.
Ricordiamo che in Italia non è mai stato disponibile, dato che il debutto era limitato alla Corea del Sud, ad alcuni mercati asiatici e agli Stati Uniti. Probabilmente gli utenti non hanno accolto particolarmente bene il prezzo del dispositivo, che come vi abbiamo detto era particolarmente elevato. Insomma, si trattava di uno smartphone dedicato a una fetta specifica di clienti (fin troppo, forse), ma niente che Samsung non si aspettasse già, probabilmente.
Un pieghevole dalle diverse potenzialità
Il multitasking è tra i principali punti di forza di questo prodotto, grazie al formato widescreen e a diverse funzionalità, ma la produzione non è stata semplice. Questo dispositivo, inoltre, è dotato di un display da 10 pollici quando aperto e una batteria da 5.600 mAh.
Il comparto fotografico è caratterizzato da una fotocamera grandangolare da 200 MP, una ultragrandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. Voi che ne pensate? Avreste provato un prodotto simile?