Come annunciato ieri, il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è disponibile su YouTube, pubblicato da IGN in una versione dotata di sottotitoli in inglese e dunque fruibile anche dal pubblico occidentale.

Si tratta di una miniserie che racconta gli eventi dei primi tre episodi di Yakuza e lo fa nello stile e con gli attori di Nihon Toitsu, uno show nato nel 2013 e diventato negli anni un vero e proprio cult per gli amanti delle produzioni low budget giapponesi.

Rispetto all'adattamento visto qualche tempo fa su Prime Video, questo live action di Yakuza rimane fedele alla storia e ai personaggi creati da Ryu Ga Gotoku Studio, pur mettendo in campo interpreti talvolta un pizzico attempati.

Gli autori hanno utilizzato tutta una serie di espedienti per far fronte ai limiti della produzione, riprendendo sequenze di intermezzo dei giochi e utilizzando alcune location digitali, focalizzandosi come al solito sull'intensità delle interpretazioni e delle coreografie.