0

Il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è disponibile su YouTube

Come annunciato ieri, IGN ha cominciato a pubblicare la miniserie live action di Yakuza dagli autori di Nihon Toitsu: il primo episodio è disponibile su YouTube, con i sottotitoli in inglese.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/03/2026
Kazuma Kiryu in Yakuza x Nihon Toitsu

Come annunciato ieri, il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è disponibile su YouTube, pubblicato da IGN in una versione dotata di sottotitoli in inglese e dunque fruibile anche dal pubblico occidentale.

Si tratta di una miniserie che racconta gli eventi dei primi tre episodi di Yakuza e lo fa nello stile e con gli attori di Nihon Toitsu, uno show nato nel 2013 e diventato negli anni un vero e proprio cult per gli amanti delle produzioni low budget giapponesi.

Rispetto all'adattamento visto qualche tempo fa su Prime Video, questo live action di Yakuza rimane fedele alla storia e ai personaggi creati da Ryu Ga Gotoku Studio, pur mettendo in campo interpreti talvolta un pizzico attempati.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la recensione del remake che chiedevamo da anni Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, la recensione del remake che chiedevamo da anni

Gli autori hanno utilizzato tutta una serie di espedienti per far fronte ai limiti della produzione, riprendendo sequenze di intermezzo dei giochi e utilizzando alcune location digitali, focalizzandosi come al solito sull'intensità delle interpretazioni e delle coreografie.

Oggi e domani la seconda e la terza parte

Come già riportato, Yakuza x Nihon Toitsu verrà pubblicato nel giro di tre giorni: nelle scorse ore IGN ha messo online la prima parte, mentre fra oggi e domani arriveranno il secondo e il terzo capitolo, con gli eventi appunto di Yakuza 2 e Yakuza 3.

La riduzione live action realizzata dagli autori di Nihon Taitsu è stata presentata tempo fa dagli sviluppatori della saga, che si sono detti ovviamente felici di una collaborazione del genere, vista la rilevanza dello show originale fra tanti appassionati giapponesi.

#Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il primo episodio di Yakuza x Nihon Toitsu è disponibile su YouTube