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La produzione di The Last of Us Stagione 3 è in pausa e un personaggio originale è stato svelato

La terza stagione di The Last of Us ha messo in pausa la produzione per un mese, ma nel frattempo è stato svelato che un nuovo personaggio apparirà, uno mai visto nei videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/06/2026
Abby nella serie TV di The Last of US

Nel corso del mese di giugno, la produzione di The Last of Us Stagione 3 sarà messa in pausa. Non è ovviamente una buona notizia, ma sappiamo che dietro le quinte i lavori continuano in ogni caso visto che - secondo quanto riportato da Deadline - un nuovo attore è stato aggiunto al cast.

Parliamo di Peter Sarsgaard (The Batman), che vestirà i panni di un personaggio non presente nei videogiochi.

I dettagli sul nuovo personaggio di The Last of Us Stagione 3

Sarsgaard sarà Amon, il leader dei Serafiti. Non sappiamo quanto spazio avrà l'attore, ma i Serafiti sono una parte significativa di The Last of Us Parte 2. Sono già apparsi nella seconda stagione della serie TV, ma otterranno un ruolo più rilevante nella terza.

Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard

Senza fare troppi spoiler, i Serafiti sono un gruppo di estremisti religiosi che hanno sede a Seattle, l'ambientazione principale della seconda e terza stagione. Sono letali e intolleranti ed Abby, che probabilmente vestirà i panni della protagonista durante la Stagione 3, si ritroverà a confrontarsi con loro.

The Last of Us Online era il miglior multiplayer sulla piazza, secondo gli sviluppatori The Last of Us Online era il miglior multiplayer sulla piazza, secondo gli sviluppatori

Considerando che la serie TV vuole aggiungere un personaggio originale legato ai Serafiti, è possibile che la storia della setta venga espansa oltre quanto viene raccontato nei giochi. Non ci resta che aspettare e scoprirlo.

Se vi interessano le curiosità sui videogiochi, dovete sapere che la morte di un personaggio di The Last of Us 2 ha diviso lo studio.

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