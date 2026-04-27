La morte di un personaggio di The Last of Us 2 ha diviso lo studio

Heather Cerlan, ex componente di Naughty Dog, ha rivelato nel corso di un'intervista che la morte di un certo personaggio di The Last of Us 2 ha diviso lo studio, risultando essere una decisione davvero controversa.

"Oh sì, la maggior parte dei componenti del team era tipo: 'davvero avete intenzione di uccidere...', ha ricordato l'artista, aggiungendo poi: "Credo che lo studio fosse piuttosto diviso su questa decisione. (...) Si è trattato di una scelta controversa anche internamente."

Come certamente saprete, se avete giocato a The Last of Us Parte 2, quel drammatico colpo di scena rappresenta il motore (uno dei motori, anzi) dell'intera vicenda e immaginare la trama del gioco senza quella specifica morte sarebbe francamente complicato.

Da questo punto di vista non c'è dubbio che la sceneggiatura scritta da Neil Druckmann e Halley Gross abbia colpito nel segno, in maniera particolarmente dura e senza farsi neppure problemi di stampo commerciale, a dimostrazione della grande indipendenza creativa concessa al team.