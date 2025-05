L'attrice protagonista di Intergalactic: The Heretic Prophet è stata addestrata per difendersi dai giocatori

Per questo Neil Druckmann - director di Intergalactic: The Heretic Prophet e co-presidente di Naughty Dog - ha voluto "allenarla" al ruolo , ma non perché l'attrice mancasse di capacità.

Gabrielle è una famosa attrice e ha già avuto esperienza con prodotti legati ai videogiochi , visto che ha preso parte al film di Uncharted e alla serie TV di The Last of Us. Questo però sarà il suo primo ruolo all'interno di un vero e proprio videogioco.

Naughty Dog sta lavorando a un nuovo videogioco, Intergalactic: The Heretic Prophet per PS5. La protagonista sarà Jordan A. Mun e sarà interpretata da Tati Gabrielle .

Le parole di Gabrielle su Intergalactic

Druckmann ha infatti preparato Gabrielle agli attacchi che avrebbe inevitabilmente ricevuto dai videogiocatori misogini e razzisti.

Parlando con Entertainment Weekly, Gabrielle ha spiegato che Druckmann l'ha "addestrata" e ha avuto modo di scoprire l'esperienza di Troy Baker (attore di Joel nel videogioco), Ashely Johnson (attrice di Ellie nel videogioco) e Laura Bailey (attrice di Abby nel videogioco) con gli attacchi dei videogiocatori.

In particolar modo è quanto accaduto a Bailey a essere importante, visto che l'attrice ha ricevuto abusi e minacce di morte dai giocatori per quanto il suo personaggio fa all'interno di The Last of Us Parte 2.

Gabrielle ha svelato che non usa i social media per proteggersi, ma cercando online ha visto di aver ricevuto molto sostegno, ma anche un sacco di odio "per il fatto che sono una donna, in particolar modo una donna di colore, e per la mia testa rasata". Ha aggiunto: "Neil Druckmann mi ha detto: 'Ignorali. Non importa, siamo io e te, creeremo qualcosa di bellissimo. Stiamo per fare qualcosa di cui saremo orgogliosi'."

Parlando invece del videogioco e del tema della fede, Gabrielle ha affermato che la fede "non è bianca e nera. Quando pensi alla fede, pensi alla religione, il che è parte della questione, ma c'è anche la fede in se stessi. La fede per il tuo ambiente e per la tua comunità. Fede significa chiedersi in cosa credi. Quali sono le cose per cui speri? Fede è una parola che sembra complessa, ma la sperimentiamo tutti i giorni. Per quale ragione ci alziamo la mattina?".

Segnaliamo anche che Intergalactic viene citato già dal primo The Last of Us: è un caso o era un easter egg?.