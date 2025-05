Solo Leveling: per la Stagione 3 i produttori chiamano a raccolta i fan, con una citazione da Dragon Ball

Considerando il successo della serie, l'arrivo di una Stagione 3 non dovrebbe essere più di tanto in discussione, ma di fatto non ci sono ancora certezze sul prosieguo dell'adattamento animato della celebra light novel sudcoreana di Chugong, dunque anche una piccola menzione da parte dei produttori risulta interessante.

Una sfera genkidama di affetto

"Se volete una Stagione 3, è l'energia di tutti voi in questi subreddit e nelle comunità di fan che vi aiuterà a realizzarla", hanno riferito Sota Furuhashi e Atsushi Kaneko, citando anche Dragon Ball, visto che si parla di qualcosa di simile a una "Spirit Bomb", ovvero la sfera Genki-dama della serie di Toriyama.



L'idea è dunque che il pubblico dimostri il proprio affetto e la propria volontà di vedere il seguito di Solo Leveling attraverso una sorta di "sfera Genki-dama" online, in modo da far capire ai produttori che ci sono molte persone che vogliono vedere la Stagione 3 e spingendo dunque i responsabili ad agire in fretta.

Sebbene la cosa possa sembrare palese, visto che le prime due stagioni animate sono state dei grandi successi, c'è in effetti una certa incertezza per quanto riguarda la Stagione 3, che non ha ancora una tempistica precisa nemmeno in termini di produzione.

I due producer vogliono dunque spingere l'entusiasmo per la serie e gli utenti a dare dimostrazione della loro volontà di vedere la terza stagione, con questa che molto probabilmente si farà ma potrebbe andare ben dentro al 2026, a questo punto.