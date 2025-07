Una serie animata di Avatar è nei piani di James Cameron, che cita The Animatrix come esempio

Pare infatti che abbia già proposto l'idea a Disney , anche se per il momento non pare che ci sia già il via libera della compagnia del Topo.

Le parole di Cameron sulla serie animata di Avatar

Cameron ha parlato con Empire e ha dichiarato: "Ho detto, 'sentite, voglio fare una serie antologica animata che è ambientata essenzialmente nello stesso mondo, ma con storie che non ti aspetteresti da tale mondo'."

Ha poi aggiunto: "Potremmo anche fare un film animato, potrebbe essere un lungometraggio per lo streaming oppure per il cinema. Un buon esempio per capire è The Animatrix, che ha espanso il mondo di The Matrix. Sono ottimi esempi che permettono di capire come fare ad aggiungere profondità e dettagli al mondo di Avatar."

Per quanto riguarda la saga, ricordiamo che per ora sono stati pubblicati solo due film: il primo è del 2009, mentre per il secondo abbiamo dovuto attendere ben 13 anni visto che è stato pubblicato nel 2022. Per fortuna la terza pellicola, Avatar: Fuoco e Cenere di cui abbiamo da poco visto il trailer, ha richiesto solo tre anni.

The Animatrix è una raccolta di cortometraggi indipendenti con molti stili diversi

Sempre ammesso che la serie animata ottenga il via libera, non è chiaro quanto tempo dovremmo attendere per vederla. Facendo degli esempi, Cameron dice che potrebbe approfondire eventi non narrati nei film, come la prima spedizione su Pandora. Per il momento però il team di Cameron non ha ancora messo giù tutte le idee e sta ancora cercando chi potrebbe realizzare tali contenuti.