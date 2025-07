Elgato annuncia Facecam 4K: qualità video da cinema e filtri fotografici su una webcam da scrivania

Elgato ha presentato oggi Facecam 4K, la sua webcam più avanzata di sempre. Pensata per creator e streamer che vogliono portare la qualità video a un nuovo livello, Facecam 4K registra in Ultra HD fino a 60 fotogrammi al secondo , offrendo una fluidità doppia rispetto a molte delle webcam concorrenti. Ma le novità non si fermano alla risoluzione: si tratta infatti della prima webcam consumer compatibile con filtri fotografici da 49 mm , portando su PC funzionalità finora riservate al mondo del cinema. Se siete interessati, la webcam in questione è acquistabile cliccando su questo link o sul bottone qui sotto. Il cuore del dispositivo è un sensore SONY STARVIS 2 da 1/1.8", progettato per garantire fedeltà cromatica e alta sensibilità alla luce. La lente Prime Lens mantiene la nitidezza fino a 1,2 metri con un campo visivo di 90 gradi , mentre il processore video integrato gestisce encoding e riduzione del rumore, offrendo video puliti e naturali. Quando collegata tramite USB 3.0, la Facecam 4K trasmette segnali video senza compressione fino a 2160p a 30 fps, riducendo al minimo la latenza.

Controlli DSLR e effetti cinematografici

Grazie al software Camera Hub, gli utenti possono regolare manualmente ISO, esposizione e otturatore per ottenere un controllo creativo completo. Sono presenti anche strumenti come lo zoom digitale intelligente, la panoramica virtuale e un sistema PTZ (pan, tilt, zoom) in alta risoluzione. Le LUT personalizzabili, scaricabili anche da Elgato Marketplace, permettono di applicare in tempo reale color grading professionale. E per gli utenti con GPU NVIDIA RTX, è disponibile un effetto bokeh realistico simile a quello delle reflex.

La Elgato Facecam 4K

Per la prima volta su una webcam, Facecam 4K consente l'uso di filtri fotografici standard: dai classici CPL per eliminare riflessi sulle lenti, a filtri diffusori e starburst per effetti creativi. Una funzione pensata per content creator, filmmaker e streamer che vogliono personalizzare la propria immagine direttamente dall'hardware, senza ricorrere a post-produzione complessa.