Sony amplia la gamma di cuffie della line-up INZONE: arrivano le nuove H9 II e gli auricolari E9

Sony ha annunciato l'espansione della sua linea di accessori da gaming INZONE, presentando nuovi headset, auricolari e periferiche pensate per i giocatori competitivi. Tra le novità spiccano le INZONE H9 II, nuovo modello di punta della serie, gli auricolari INZONE E9, studiati per offrire massimo isolamento e chiarezza audio, e una nuova versione in nero per le cuffie cablate INZONE H3.

INZONE H9 II: comfort e audio da torneo Le nuove H9 II si posizionano come headset di riferimento nella gamma Sony, progettate in stretta collaborazione con Fnatic per rispondere alle esigenze dei pro player. Offrono audio ad alta fedeltà con driver derivati dalle celebri WH-1000XM6 e cancellazione attiva del rumore per garantire concentrazione assoluta. Il microfono cardioide staccabile, ottimizzato con intelligenza artificiale, riduce il rumore di fondo e restituisce una voce chiara e naturale, perfetta per la comunicazione in team. Sony INZONE H9, la recensione delle cuffie wireless per PC e PS5 con cancellazione attiva del rumore Le nuove INZONE H9 II Il peso contenuto di soli 260 grammi e l'archetto ridisegnato promettono sessioni di gioco prolungate senza affaticamento. La connettività si affida a un dongle USB-C a bassa latenza, affiancato da Bluetooth LE Audio per gestire in contemporanea notifiche e chiamate dallo smartphone. L'autonomia raggiunge le 30 ore, con ricarica rapida e possibilità di utilizzo durante la carica.

INZONE E9: gli auricolari da torneo Accanto alle H9 II arrivano gli INZONE E9, auricolari compatti e cablati, pensati per i gamer che preferiscono leggerezza e isolamento. Grazie a un design completamente sigillato e ai terminali in memory foam o silicone, gli E9 riducono al minimo i rumori esterni e garantiscono una resa sonora ottimizzata per gli sparatutto competitivi. Gli auricolari INZONE E9 Approvati per l'utilizzo durante l'Apex Legends Global Series Year 5 Championship, offrono un'esperienza audio precisa anche in ambienti rumorosi come gli eventi eSport. L'integrazione con INZONE Hub permette inoltre di regolare EQ e profilo sonoro, sfruttando il virtual 7.1 e il 360 Spatial Sound di Sony. La nuova colorazione delle H3 A completare l'annuncio arriva una novità estetica: le cuffie cablate INZONE H3, già disponibili in bianco, saranno ora proposte anche in nero, per offrire un look più sobrio e coordinato con altre periferiche della gamma.