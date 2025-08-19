Helldivers 2 x Halo ODST è il nuovo Titolo di guerra leggendario: vediamo contenuti, prezzo e trailer

Si tratta di un nuovo Titolo di guerra leggendario a tema con il gioco di Microsoft e sarà disponibile dal 26 agosto, insieme alla versione Xbox del gioco.

Sony Interactive Entertainment e Arrowhead Game Studios hanno annunciato un nuovo cross-over per Helldivers 2 , lo sparatutto online cooperativo disponibile su PC, PS5 e presto anche su Xbox Series X | S. Per commemorare questo arrivo, il gioco di Sony includerà su tutte le piattaforme una serie di contenuti dedicato ad Halo ODST .

Il trailer di Helldivers 2 x Halo ODST

In questo nuovo contenuto per lo sparatutto di Arrowhead avremo modo di entrare a far parte delle Truppe d'Assalto Libertà e Obbedienza (in breve, TALO) noti anche come Helljumper, ottenendo dei nuovi equipaggiamenti, come mostra anche il nuovo trailer che trovate qui sotto.

In termini di armi, avrete accesso a una interessante selezione di bocche da fuoco:

[Primaria] Fucile d'assalto MA5C (contatore di munizioni, bussola integrata)

[Primaria] Fucile a pompa M90A (torcia)

[Primaria] Mitra silenziato M7S (munizioni senza bossolo, silenziatore non rimovibile)

[Secondaria] Pistola M6C/SOCOM (mirino laser integrato, torcia, silenziatore)

I contenuti di Helldivers 2 x Halo ODST

Per quanto riguarda invece le corazze, avremo accesso al Set corazza Helljumper A-9 e il Set corazza Recon A-35, entrambi con il potenziamento passivo "Piedi avanti" che garantisce movimenti più silenziosi, una portata del 30% superiore quando si trovano punti di interesse e immunità alle ferite alle gambe. Passando ai mantelli, avrete accesso al "Cimelio onorato" con il simbolo delle unità TALO e all'Occhio del clandestino di colore blu.

Infine, in questo Titolo di guerra leggendario troveremo anche le carte giocatore a tema TALO, un nuovo titolo giocatore e il motivo veicolo Verde spietato per hellpod, shuttle, esoscheletro e VRR. Il prezzo totale è di 1500 crediti super (il token Titolo di guerra premium non è utilizzabile per l'acquisto del Titolo di guerra leggendario).

Ricordiamo infine che Helldivers 2 su Xbox è in realtà una decisione di Sony, che chiaramente apprezza il multipiattaforma.