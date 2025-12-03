Il regista del film di Helldivers deve giocarci almeno una volta, chiedono gli utenti

Gli utenti vogliono che il regista del film di Helldivers, Justin Lin, giochi almeno una volta al secondo episodio della serie sparatutto sviluppata da Arrowhead: diversamente, dicono, sarà impossibile che possa comprendere l'esperienza e trasporla in maniera fedele.

A destare preoccupazione fra i giocatori è stato l'articolo che rivelava l'ingaggio di Lin, che "non è un videogiocatore e ha utilizzato questo aspetto come un punto di forza durante il pitch, secondo fonti interne", si legge nel pezzo di The Hollywood Reporter.

Sempre secondo il report, Lin "mira a trovare l'umanità nei personaggi e a intrecciare temi attuali nella storia, costruendo al contempo un mondo e una mitologia. Ci sono moltissimi dettagli ancora da esplorare, elemento davvero stimolante per il regista."

Insomma, gli utenti di Helldivers 2 temono che la pellicola possa risultare distante dal gioco e dalle sue atmosfere, e in effetti il discorso di sfruttare la mancanza di esperienza come un "punto di forza" è un qualcosa che lascia perplessi.