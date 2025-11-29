Disponibile il film "For Liberty!" di Helldivers 2 realizzato dai fan

"For Liberty! A Helldivers Film" è un film dedicato a Helldivers 2 e, più in generale, alla serie Helldivers. È stato prodotto e creato da un gruppo di fan , sotto il nome Plot Coalition, ed è disponibile gratuitamente su YouTube. Se siete appassionati del gioco e avete 52:36 minuti liberi, è una visione caldamente consigliata.

Il film

Gli interpreti del film sono: Valkienyx nel ruolo principale; Kevin Lauer nel ruolo del Veterano; John Jennetta nel ruolo del Cadetto; Justin Foster nel ruolo della Spalla; Violet Hayami nel ruolo di Eagle-1 ed Evan Boymel nel ruolo del Comandante Puller.

Plot Coalition ci tiene a specificare che il progetto è stato reso possibile da "molti volontari talentuosi e meravigliosi!" Il cui contributo è stato determinante per la riuscita dell'opera.

Viene inoltre ricordato che la serie è di Sony Entertainment e Arrowhead Studios, che non hanno alcun rapporto, simpatia a parte, con la realizzazione di For Liberty! A Helldivers Film: "Questo progetto non è affiliato, sponsorizzato o approvato da Sony Entertainment o Arrowhead Studios. Tutti i marchi e i materiali protetti da diritto d'autore appartengono a loro. Questo è un fan film creato dai fan per i fan e tutta la produzione è stata realizzata da volontari senza fondi monetari destinati alla produzione."

Insomma, si tratta di un'opera nata dal basso, da giocatori appassionati che amano profondamente la serie. In questo senso, è stato specificato che non sono stati utilizzati strumenti di intelligenza artificiale generativa per il film. Il tutto è stato realizzato a budget zero usando Casceduer, Unreal Engine e Davinci Resolve.

Se non volete guardarlo su YouTube, potete anche scaricare il film e usare il vostro lettore di fiducia. Andate sulla pagina ufficiale per ottenere il download.