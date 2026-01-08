"Molti Helldivers moriranno", il CEO Arrowhead commenta il prossimo grande aggiornamento

Purtroppo il CEO di Arrowhead Game Studios - Shams Jorjani - non ha potuto dare troppi dettagli, ma quando gli è stato chiesto un "piccolissimo indizio" da un utente su Discord durante la più recente sessione Q&A, ha dato una risposta.

Cosa ha detto il CEO di Helldivers 2

Jorjani ha scritto che "molti Helldivers moriranno", quando il prossimo grande aggiornamento di contenuti arriverà. Questo ovviamente non ci dice molto, visto che bene o male succede a ogni aggiornamento. Per fortuna però il CEO non si è fermato qui.

I giocatori di Helldivers 2 sono alquanto curiosi al momento di come si evolveranno le cose perché il futuro del gioco non è chiaro tanto quanto lo era tempo fa. Quando un altro utente ha chiesto a Jorjani se ci sia "qualche novità sulla scaletta di pubblicazione" da condividere per avere un'idea di cosa possiamo aspettarci, il CEO ha affermato che è ancora un lavoro in corso.

"Ne stiamo ancora parlando", ha affermato. "Desideriamo trovare un modo per condividere quali saranno i miglioramenti al gioco e certi tipi di novità in arrivo, ma mantenere la storia e altri dettagli nascosti". In breve, il team vuole anche capire come comunicare con i giocatori nel modo migliore.

Un utente ha poi affermato che l'attuale Ordine Maggiore è "matematicamente impossibile": il CEO, pur ammettendo di non avere piena familiarità con il design delle missioni, afferma che nessun Ordine è stato creato per essere impossibile, al massimo è molto difficile, ma anche in tali casi la community ha riservato delle sorprese ed è riuscita a superare certe sfide.

Un mese fa si è anche discusso del fatto che Helldivers 2 potrebbe vedere l'arrivo di una modalità roguelite e di un set LEGO.