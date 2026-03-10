Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra "Divisione di Trincea" in stile WWI, con data di uscita

Arrowhead ha annunciato il nuovo Titolo di Guerra premium di Helldivers 2, intitolato "Divisione di Trincea" e in qualche modo ispirato alle atmosfere della Prima Guerra Mondiale, nonostante ovviamente ci si trovi proiettati qui nel distante futuro.
Come risulta visibile nel trailer di presentazione, gli elementi cosmetici e le armi di questo Titolo di Guerra sono alquanto ispirati al primo conflitto globale, sia per l'atmosfera in stile trincea che per gli oggetti protagonisti di questo nuovo evento, come lanciafiamme e armi a gas.
L'idea generale è insomma ricostruire la battaglia di trincea nel contesto fantascientifico di Helldivers 2, e in base a quanto possiamo vedere l'effetto funziona.
Una specie di Grande Guerra del futuro
Il Titolo di Guerra Premium "Divisione di Trincea" riproduce alcuni elementi tipici della Grande Guerra, e della Seconda Guerra Mondiale, nel contesto spaziale di Helldivers 2, ovviamente con il solito tono esagerato del gioco.
Tra le aggiunte, si segnala l'arma in stile lanciafiamme Crematore B/FLAM-80, in grado di emettere una colonna di fuoco continua grazie all'enorme zaino-serbatoio.
Oltre a questo, c'è anche l'Attizzatoio SMG/FLAM-34, una variante del precedente in forma di versatile mitragliatrice con mirino metallico e accessorio di incenerimento.
Per ripulire le trincee è inoltre possibile utilizzare il mortaio a gas A/GM-17, che spara proiettili al gas, mentre sul fronte più portatile è in arrivo la Veto P-69, pistola con munizioni autopropulsive.
Altre novità sono inoltre la Giga-granata G-48 e l'interessante Attrezzo da trincea CQC-73 come arma secondaria, che funziona essenzialmente come pala.
In arrivo anche diverse nuove corazze e mantelli, oltre a emote, motivi e altro ancora, in arrivo il 17 marzo con il nuovo titolo di guerra.