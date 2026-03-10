Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra "Divisione di Trincea" in stile WWI, con data di uscita

Arrowhead ha annunciato il nuovo Titolo di Guerra premium di Helldivers 2, intitolato "Divisione di Trincea" e in qualche modo ispirato alle atmosfere della Prima Guerra Mondiale, nonostante ovviamente ci si trovi proiettati qui nel distante futuro.

Come risulta visibile nel trailer di presentazione, gli elementi cosmetici e le armi di questo Titolo di Guerra sono alquanto ispirati al primo conflitto globale, sia per l'atmosfera in stile trincea che per gli oggetti protagonisti di questo nuovo evento, come lanciafiamme e armi a gas.

L'idea generale è insomma ricostruire la battaglia di trincea nel contesto fantascientifico di Helldivers 2, e in base a quanto possiamo vedere l'effetto funziona.