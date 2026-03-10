0

Helldivers 2 presenta il nuovo Titolo di Guerra "Divisione di Trincea" in stile WWI, con data di uscita

Il nuovo titolo di guerra premium di Helldivers 2 è "Divisione di Trincea", e si presenta con un trailer che mostra i vari nuovi contenuti in arrivo e la data di uscita prevista.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   10/03/2026
Un'immagine del nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2
Arrowhead ha annunciato il nuovo Titolo di Guerra premium di Helldivers 2, intitolato "Divisione di Trincea" e in qualche modo ispirato alle atmosfere della Prima Guerra Mondiale, nonostante ovviamente ci si trovi proiettati qui nel distante futuro.

Come risulta visibile nel trailer di presentazione, gli elementi cosmetici e le armi di questo Titolo di Guerra sono alquanto ispirati al primo conflitto globale, sia per l'atmosfera in stile trincea che per gli oggetti protagonisti di questo nuovo evento, come lanciafiamme e armi a gas.

L'idea generale è insomma ricostruire la battaglia di trincea nel contesto fantascientifico di Helldivers 2, e in base a quanto possiamo vedere l'effetto funziona.

Una specie di Grande Guerra del futuro

Il Titolo di Guerra Premium "Divisione di Trincea" riproduce alcuni elementi tipici della Grande Guerra, e della Seconda Guerra Mondiale, nel contesto spaziale di Helldivers 2, ovviamente con il solito tono esagerato del gioco.

Tra le aggiunte, si segnala l'arma in stile lanciafiamme Crematore B/FLAM-80, in grado di emettere una colonna di fuoco continua grazie all'enorme zaino-serbatoio.

Oltre a questo, c'è anche l'Attizzatoio SMG/FLAM-34, una variante del precedente in forma di versatile mitragliatrice con mirino metallico e accessorio di incenerimento.

Per ripulire le trincee è inoltre possibile utilizzare il mortaio a gas A/GM-17, che spara proiettili al gas, mentre sul fronte più portatile è in arrivo la Veto P-69, pistola con munizioni autopropulsive.

Altre novità sono inoltre la Giga-granata G-48 e l'interessante Attrezzo da trincea CQC-73 come arma secondaria, che funziona essenzialmente come pala.

In arrivo anche diverse nuove corazze e mantelli, oltre a emote, motivi e altro ancora, in arrivo il 17 marzo con il nuovo titolo di guerra.

