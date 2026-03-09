Xbox Project Helix potrebbe costare più di 1.000 euro

Microsoft ha annunciato ufficialmente Project Helix la scorsa settimana, confermando che la nuova console sarà in grado di eseguire sia i giochi Xbox sia quelli PC , come suggerito dai rumor degli ultimi mesi. Nel suo ultimo video, Moore's Law is Dead ha analizzato il presunto hardware di Helix, sostenendo che potrebbe risultare sensibilmente più potente di PS6 . Una valutazione che si allinea alle dichiarazioni di Asha Sharma, nuova CEO di Microsoft Gaming, secondo cui la console "sarà leader in termini di prestazioni" .

Secondo il content creator, che in passato ha condiviso diverse indiscrezioni sul futuro hardware di casa Microsoft, Xbox Project Helix potrebbe costare tra i 999 e i 1.200 dollari negli USA, con la possibilità di arrivare persino a sfiorare i 1.500 dollari nel peggiore dei casi. Se queste cifre venissero confermate, è plausibile aspettarsi in Europa una conversione quasi 1:1, con un prezzo italiano che potrebbe tranquillamente superare i 1.000 euro.

Da tempo circolano rumor secondo cui la prossima Xbox sarà un prodotto premium , con un prezzo elevato e pensato per una nicchia di giocatori esigenti. L'ultima soffiata di Moore's Law is Dead punta esattamente in questa direzione.

Prestazioni elevate, prezzo elevato

Tuttavia, questa potenza avrebbe un costo: oltre alla complessità dell'hardware, anche la crisi dei prezzi della RAM potrebbe contribuire a far lievitare il prezzo finale, portando le console next‑gen verso cifre mai viste prima.

"Penso che Sony adotterà un approccio più simile a quello di PS4 per la prossima generazione, mentre Xbox... beh, sta costruendo un ponte per uscire dal mercato console. E quindi probabilmente farà pagare 1.000 dollari o più per questa macchina."

"Se Microsoft volesse venderla a prezzo di costo, probabilmente potrebbe farlo intorno ai 900 dollari, se prodotta su larga scala. Quindi non credo che chi parla di 2.000 dollari abbia ragione: il costo dei componenti non lo suggerisce. Tuttavia, mi aspetto che vogliano comunque un minimo di profitto. Perciò, la mia stima è che, se Xbox volesse essere un po' aggressiva, potrebbe puntare ai 999 dollari."

Per molti potrebbero sembrare cifre da capogiro, ma Moore's Law is Dead fa notare come in realtà non lo siano poi così tanto se pensiamo che attualmente il prezzo ufficiale di Xbox Series X da 2TB è di 799 dollari.

"A molti sembrerà una cifra enorme, ma dipende da chi sei, perché al momento stanno già vendendo la Xbox Series X da 2 TB a 800 dollari, no? Diranno: "Ehi, quella costava 800" - anche se a quel prezzo ha praticamente smesso di vendere, quindi non è un grande esempio - ma comunque diranno: "Questa costa 200 dollari in più e..." Voglio dire, non so quale sarà il confronto in termini di prestazioni, ma sarà enormemente più potente."

"Quindi, dico che bisogna aspettarsi almeno 1.000 dollari. Se volessero essere incredibilmente aggressivi, potrei immaginare 900, ma più probabilmente vedo 1.200 dollari. Non credo però che supererà i 1.500."