I DLC di Resident Evil Requiem e i remake di Code Veronica, Zero e del primo RE sarebbero in produzione

Forse è un po' presto, lo ammettiamo, ma possiamo comunque sbirciare nei piani di Capcom tramite un noto leaker, AestheticGamer (noto anche come Dusk Golem) il quale ha un buon - sebbene non perfettissimo - storico per quanto riguarda i leak su Resident Evil.

Resident Evil Requiem è stato pubblicato e, come vi abbiamo segnalato, ha venduto milioni e milioni di copie in pochi giorni, diventando uno dei giochi di maggior successo del periodo. Di conseguenza, dobbiamo subito iniziare a pensare a cosa ci riserva il futuro!

Cosa dovremmo aspettarci dal futuro di Resident Evil

Secondo Dusk Golem, il prossimo gioco della serie sarà il remake di Resident Evil Code Veronica, di cui si è più volte discusso. Il periodo di uscita dovrebbe essere il 2027, a suo dire.

Dopo di che, ci sarà spazio per il remake di Resident Evil 0, che attualmente punterebbe a una pubblicazione nel 2028. Successivamente toccherebbe invece a Resident Evil 10 (nome non ufficiale, ovviamente, e anzi improbabile visto che la serie ha messo da parte i numeri), che sarà poi seguito dal remake del primo Resident Evil che secondo la fonte "è appena entrato in produzione" e dovrebbe richiedere tra i 4 e i 7 anni.

Dusk Golem stesso afferma che questi piani non sono da considerarsi definitivi. Non solo è possibile che Capcom cambi le tempistiche, per necessità di produzione o problemi interni, ma esiste anche la possibilità che molto semplicemente un progetto venga cancellato, in particolar modo il remake del primo RE visto che è nelle primissime fasi di sviluppo. In generale, afferma il leaker, i giochi di Resident Evil vengono internamente cancellati continuamente.

Parlando invece di Requiem, Dusk Golem afferma che c'è un DLC "nelle fasi avanzate di sviluppo" (che potrebbe essere basato su Alyssa, la madre della co-protagonista Grace), il che ha senso se Capcom vuole pubblicare qualcosa in tempi rapidi per capitalizzare sul successo del gioco. In generale, i capitoli più recenti di Resident Evil hanno avuto dei contenuti post-lancio a pagamento, quindi non è impossibile che lo stesso succeda con Requiem. Dusk Golem afferma inoltre di aver sentito qualcosa riguardo a un DLC su Leon, ma non ha dettagli a riguardo.

Ripetiamo che sono solo rumor e non informazioni ufficiali, ma in caso dovesse essere tutto vero, cosa ne pensate? Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Resident Evil Requiem.