Alla vigilia dell'arrivo su Game Pass, Kingdom Come: Deliverance 2 diventa un gioco Play Anywhere

Seguendo un trend che si sta affermando sempre più su Xbox, anche Kingdom Come: Deliverance 2 diventa un gioco Play Anywhere a posteriori dopo il lancio e proprio alla vigilia del suo arrivo su Game Pass, a dimostrazione di come Microsoft stia spingendo particolarmente su questa funzionalità.

Questo significa che anche Kingdom Come: Deliverance 2 entra nel programma che prevede l'acquisto singolo del gioco che dà accesso sia alla versione PC (attraverso Microsoft Store) che a quella Xbox, con condivisione di progressi e salvataggi.

Il cross-buy di Microsoft è una funzionalità in espansione, che abbiamo visto applicata a molti giochi di recente anche al di fuori del catalogo degli Xbox Game Studios, che la applicano praticamente di regola da alcuni anni a questa parte.