Alla vigilia dell'arrivo su Game Pass, Kingdom Come: Deliverance 2 diventa un gioco Play Anywhere

Anche Kingdom Come: Deliverance 2 entra a far parte del programma di giochi Xbox Play Anywhere, proprio alla vigilia del suo inserimento all'interno del catalogo di Game Pass.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/03/2026
Seguendo un trend che si sta affermando sempre più su Xbox, anche Kingdom Come: Deliverance 2 diventa un gioco Play Anywhere a posteriori dopo il lancio e proprio alla vigilia del suo arrivo su Game Pass, a dimostrazione di come Microsoft stia spingendo particolarmente su questa funzionalità.

Questo significa che anche Kingdom Come: Deliverance 2 entra nel programma che prevede l'acquisto singolo del gioco che dà accesso sia alla versione PC (attraverso Microsoft Store) che a quella Xbox, con condivisione di progressi e salvataggi.

Il cross-buy di Microsoft è una funzionalità in espansione, che abbiamo visto applicata a molti giochi di recente anche al di fuori del catalogo degli Xbox Game Studios, che la applicano praticamente di regola da alcuni anni a questa parte.

Un acquisto solo per due versioni

In questo caso, l'inserimento nel programma Xbox Play Anywhere arriva in corrispondenza dell'aggiunta del gioco al catalogo di Game Pass, dunque una sorta di doppio vantaggio per gli utenti Xbox, che in questo modo possono sia accedere al gioco attraverso l'abbonamento che con un acquisto dal valore "doppio".

Non c'è stata una comunicazione ufficiale al riguardo, ma la pagina di Kingdom Come: Deliverance 2 su Xbox Store mostra l'etichetta Xbox Play Anywhere ora, insieme alle altre già presenti da prima.

Daniel Vávra non è più il director di Kingdom Come: Deliverance 2, perché sta portando la serie al cinema Daniel Vávra non è più il director di Kingdom Come: Deliverance 2, perché sta portando la serie al cinema

Questo significa che acquistando il gioco è possibile accedere sia alla versione Xbox console che a quella per PC su Microsoft Store, con probabile condivisione dei progressi, con una ulteriore estensione del programma a un altro titolo di terze parti di notevole importanza.

Ricordiamo che il gioco entrerà domani a far parte del catalogo di Xbox Game Pass all'interno della mandata di fine febbraio e inizio marzo, mentre l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella prima metà di marzo 2026 dovrebbe arrivare a breve, forse già domani, considerando che sono stati annunciati i titoli che lasceranno il catalogo a metà mese.

