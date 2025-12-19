Disponibili su Steam e GOG la colonna sonora estesa e l'artbook di Kingdom Come: Deliverance II

Warhorse ha pubblicato su Steam e GOG due aggiunte a pagamento per Kingdom Come: Deliverance II : La colonna sonora estesa e l'Artbook digitale. Costano 9,99 euro ciascuno e sono delle novità dedicate agli ultra appassionati del gioco. Da notare che la colonna sonora estesa è diversa dalla colonna sonora ufficiale, con quest'ultima che comprende un numero inferiore di tracce.

I nuovi contenuti

La colonna sonora estesa di Kingdom Come: Deliverance II, composta da Jan Valta e Adam Sporka, è formata da sei dischi e comprende centinaia di tracce audio. Più precisamente contiene 394 file mp3, suddivisi in 6 album, per una durata totale di 10:00:10.

Uno dei compositori della colonna sonora di Kingdom Come: Deliverance II

Per quanto riguarda l'artbook digitale, si tratta di un libro di centinaia di pagine, pieno di opere grafiche relative al gioco, che mostra lo studio che c'è stato dietro la realizzazione di Kingdom Come: Deliverance II:

"Le opere grafiche qui raccolte rappresentano solo una frazione delle migliaia di illustrazioni, schizzi, mappe e bozzetti creati durante lo sviluppo, sufficienti a riempire diversi volumi. Ogni oggetto, personaggio e paesaggio che appare nel gioco è stato prima esplorato, studiato e portato in vita dai nostri bravissimi artisti. Il loro lavoro stabilisce ancora una volta un nuovo standard di autenticità storica e narrazione visiva."

Una delle pagine dell'artbook

"In centinaia di pagine, l'artbook esplora la creazione di paesaggi medievali, la progettazione di Kuttenberg e dei villaggi circostanti storicamente accurati, nonché lo sviluppo di molti amatissimi personaggi. E sì, i conigli!"

Insomma, se siete dei grandi appassionati di Kingdom Come: Deliverance II, potete prendere la colonna sonora estesa e l'artbook digitale da Steam.