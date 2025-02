Kingdom Come: Deliverance 2 primo nella classifica globale di Steam, spinto dalle ottime recensioni

Kingdom Come: Deliverance 2 è primo nella classifica globale di Steam , a circa 24 ore dallo sblocco del gioco. Il gioco di Warhorse Studios ha fatto un balzo in avanti di ben 19 posizioni, spinto dalle molte recensioni positive ricevute , per quello che attualmente è il gioco con una delle medie voto più alte del 2025 (89 su OpenCritic).

Nuovi giochi alla riscossa

Ottimo anche il piazzamento di Sid Meier's Civilization VII, che ha raggiunto la terza posizione, salendo di sette posizioni. A spingerlo anche in questo caso sono state le recensioni positive.

La top 10 globale di Steam al momento di scrivere questa notizia

Naturalmente è prematuro di parlare di successo per entrambi, ma quantomeno possiamo affermare che la partenza sembra essere ottima. Vedremo come si comporteranno entrambi sulla media e sulla lunga distanza, visto che godranno di aggiornamenti e nuovi contenuti.

Proprio nelle scorse ore è emerso che Final Fantasy VII: Rebirth pare aver fatto un ottimo risultato su Steam, diventando primo in USA nella settimana di lancio.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2, che ci è piaciuto davvero un bel po', tanto da averne detto: "Se cercate un'esperienza come nessun'altra, in grado di occuparvi per cinquanta grasse ore, oltretutto facilmente estendibili a duecento, Kingdome Come Deliverance II è il gioco che non può mancare nella vostra collezione.". Intanto, se volete potete precaricare i file per giocare al momento esatto dello sblocco.

Per il resto vi ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance 2 sarà disponibile a partire dal 4 febbraio 2025 per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.