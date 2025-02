I voti delle recensioni di Kingdom Come: Deliverance 2 parlano di un potenziale candidato al GOTY

Pochi minuti fa è scaduto l'embargo delle recensioni di Kingdom Come: Deliverance 2, il che ci dà modo di farci un'idea di come il GDR di Warhorse Studios per PC e console è stato accolto dalla stampa internazionale.

Il verdetto? Assolutamente positivo, con tanti voti intorno o sopra al nove e anche qualche perfect score, tanto che al momento in cui scriviamo il gioco vanta una media del 90 su Opencritic e dell'89 su Metacritic per la versione PC. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di correre a leggere la nostra recensione di Kingdom Come: Deliverance 2.