Kingdom Come Deliverance 2 sta per ricevere la prima espansione: Brushes with Death ha una data di uscita

Warhorse Studio ha pubblicato un messaggio in cui ricorda il prossimo arrivo della prima espansione sulla storia di Kingdom Come Deliverance 2 , ovvero il DLC Brushes with Death , con data di uscita annunciata e fissata per il 15 maggio, dunque la prossima settimana.

Una nuova storia e una meccanica legata agli scudi

Non ci sono molte informazioni sull'espansione Brushes with Death, al di là del suo tema principale, ovvero l'incontro di Henry con il pittore Votya, che fa partire la nuova linea di quest da portare a termine per ottenere ulteriori ricompense e scoprire nuovi retroscena della storia.



A quanto pare, Votya è anche in grado di dipingere scudi per il protagonista, cosa che dovrebbe aprire la strada a ulteriori opzioni di personalizzazione, oltre che a nuovi personaggi con cui interagire e varie situazioni di gioco inedite.

La storia di Brushes with Death può essere affrontata in qualsiasi momento del gioco, dunque non si tratta di un contenuto necessariamente endgame e potrebbe anche rappresentare un punto di ingresso nuovo all'interno del mondo di Kingdom Come Deliverance 2.