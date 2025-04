Kingdom Come: Deliverance 2 ha ricevuto la patch 1.2.4 con la modalità Hardocore e una nuova acconciatura

Non si tratta dell'unica novità. Infatti, è stata aggiunta una nuova acconciatura "calvo" per Henry e sono stati ritoccati i prezzi delle erbe, che ora non sarà più possibile rivendere a un prezzo più alto di quello di vendita proposto dai negozianti.

Come promesso la scorsa settimana, Warhorse Studios ha pubblicato la patch 1.2.4 di Kingdom Come: Deliverance 2 che introduce l'attesa modalità Hardcore , una sfida pensata per i giocatori più pazienti, esperti e temerari.

I dettagli della modalità Hardcore

Sono stati corretti anche vari problemi, ad esempio alcuni legati alla progressione di specifiche missioni e uno che rendeva impossibile caricare i salvataggi su Xbox a causa di un errore legato relativo alle licenze, e altri bug minori più e meno noti.

Come accennato in apertura, la portata principale è rappresentata dalla modalità Hardcore, che modifica sostanzialmente l'esperienza di gioco. Ad esempio, la posizione del giocatore non viene più segnalata sulla mappa (in compenso sarà possibile chiedere indicazioni ai PNG di passaggio) e non esiste il viaggio rapido.

Inoltre, a inizio avventura sarà necessario scegliere tre tra i tanti talenti negativi a disposizione. "Piedi pesanti", ad esempio, aumenta la rumorosità dei movimenti e consuma più rapidamente la suola delle scarpe, mentre "Tonto" rallenta l'ottenimento di punti esperienza. Anche i combattimenti saranno più realistici, con nemici più aggressivi, soprattutto quando si affronta più di un avversario alla volta, e non si potrà più fare affidamento sulle icone della parata perfetta e gli aiuti direzionali. Per maggiori dettagli, trovate le note dell'aggiornamento sul sito ufficiale di Kingdom Come: Deliverance 2, a questo indirizzo.