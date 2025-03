Warhorse Studios ha detto che Kingdom Come: Deliverance non avrà una riedizione, a meno che non succeda qualcosa di simile a quando Saber Interactive ha contattato lo studio per portare il gioco su Nintendo Switch.

"Non abbiamo in programma di tornare a lavorare su Kingdom Come: Deliverance in qualsivoglia forma", ha detto il global public relations manager Tobias Stolz-Zwilling nel corso di un'intervista con il canale YouTube SxyBiscuit, che aveva chiesto in merito alla possibilità di una remaster.

"I fan più appassionati lo apprezzerebbero e ne sono assolutamente consapevole, ma in tutta onestà non lo vedo fattibile... a meno che qualcuno non venga da noi come ha fatto Saber Interactive tempo fa, dicendo di voler realizzare una conversione del gioco per Nintendo Switch."

"Se non ci saranno richieste simili, dubito che Warhorse tornerà sul progetto", ha concluso il global public relations manager, facendo probabilmente riferimento a un'eventuale versione di Kingdom Come: Deliverance per Nintendo Switch 2. Magari Saber Interactive ci sta già pensando?