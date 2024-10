Kingdom Come: Deliverance è praticamente regalato su Instant Gaming, perfetto per attendere il seguito

A inizio 2025 arriverà finalmente Kingdom Come: Deliverance 2, il nuovo intrigante gioco di ruolo d'azione ad ambientazione europea. Nel frattempo, però, potrebbe essere buona cosa recuperare il primo capitolo, soprattutto ora che si trova a un prezzo veramente invitante tramite Instant Gaming. Kingdom Come: Deliverance al momento della scrittura costa solo 3,65€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 30€. Il codice è valido per Steam e per gli account europei (quindi anche italiani). Per la precisione l'offerta è per la standard edition, ma potete optare anche per le Royal Edition o Special Edition con contenuti aggiuntivi.