Mercato smartphone in crescita grazie ai brand cinesi, Samsung e Apple reggeranno?

Il mercato degli smartphone mostra segnali di ripresa, registrando una crescita del 4% nel terzo trimestre del 2024, con 316,1 milioni di unità spedite a livello globale. Questo dato positivo, il quinto trimestre consecutivo di crescita, arriva nonostante le incertezze macroeconomiche e secondo gli analisti di IDC, che hanno stilato il rapporto, dimostra la resilienza del settore.

A trainare la crescita sono al solito soprattutto i produttori cinesi come vivo, OPPO, Xiaomi, Lenovo e Huawei, che hanno saputo conquistare quote di mercato grazie a strategie aggressive di lancio di nuovi prodotti e a tassi di cambio favorevoli nei mercati emergenti. In particolare, vivo ha registrato una performance notevole, spinta da una forte campagna di marketing e da una base di confronto dell'anno precedente relativamente bassa.

Apple intanto mantiene la seconda posizione con una crescita del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La domanda di iPhone 16 e il successo dei modelli precedenti, in particolare iPhone 15, hanno contribuito a questo risultato. Le promozioni e le attività di marketing incentrate sull'intelligenza artificiale hanno inoltre stimolato l'interesse degli utenti verso i modelli dotati di Apple Intelligence.

Samsung si conferma leader del mercato, pur registrando un calo nel numero di unità spedite. L'azienda coreana continua a puntare sul segmento premium, con un aumento del prezzo medio dei dispositivi e una maggiore attenzione ai modelli dotati di Galaxy AI. L'uscita dei nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, anch'essi dotati di Galaxy AI, ha contribuito al successo dell'azienda nel segmento di fascia alta.

