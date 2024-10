Il nuovo trailer di Life is Strange: Double Exposure parla di poteri temporali, sospetti e misteri

Life is Strange: Double Exposure è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer pubblicato da Deck Nine Game e Square Enix focalizzato sui poteri spazio-temporali di Max Claufield che potremo usare per fare luce sul mistero dietro la morte dell'amica Safi.

Come probabilmente già saprete, oltre a riavvolgere il tempo a piacimento, in questa nuova avventura Max scoprirà di poter viaggiare tra due linee temporali, una dove la sua amica Safi è ancora viva e l'altra dove ha perso tragicamente la vita, e cercherà di sfruttare la cosa per impedire questa tragedia.