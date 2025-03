Life is Strange: Double Exposure pare sia stato una “grossa perdita” per Square Enix

La settimana scorsa Square Enix ha pubblicato il suo ultimo report finanziario, per la maggior parte focalizzato sugli ottimi numeri di Dragon Quest 3 HD-2D e il lancio di successo dell'espansione Dawntrail di Final Fantasy 14 . Life is Strange: Double Exposure non è stato mai menzionato direttamente, tuttavia la compagnia giapponese ha parlato vagamente di "nuovi giochi che hanno generato vendite basse" rispetto a quanto fatto Final Fantasy 16, Pixel Remaster e Dragon Quest Monster: The Dark Prince nello stesso periodo dell'anno precedente, il che sembrerebbe confermare quanto detto da Yasuda.

I licenziamenti all'interno di Deck Nine Studios

A ogni modo, per il momento Square Enix non ha commentato in maniera chiara le prestazioni sul mercato dell'avventura narrativa di Deck Nine Studios, dunque non prendete il commento dell'analista per oro colato. Tuttavia, va detto che dopo i recenti licenziamenti che sono avvenuti prima del lancio del gioco lo studio non sembrerebbe navigare in acque tranquille.

A questo si aggiunge un'accoglienza da parte della critica positiva, ma non particolarmente calorosa (al contrario, nella nostra recensione abbiamo apprezzato particolarmente il lavoro svolto da Deck Nine), mentre quella degli utenti è stata a dir poco tiepida a giudicare dalle valutazioni su Steam, dove solo il 56% è positivo.