Life is Strange: Double Exposure ha ricevuto dei voti contrastanti da parte della critica

Tempo di voti della critica anche per Life is Strange: Double Exposure, la nuova avventura di Deck Nine ambientata nel mondo creato da Don't Nod, che prova a ripartire dal primo episodio. Nel caso parliamo di giudizi davvero contrastanti, che vanno dal 10 al 4, per una media voto attuale di 73 su Opencritic. Insomma, non è sbagliato parlare di un gioco profondamente divisivo. Ma per quali motivi?