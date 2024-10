Skydance's Behemoth si mostra con un trailer davvero sanguinolento

Non è tutto: ci sono momenti nel gioco in cui avremo modo di scatenare una furia dirompente, che ci renderà capaci di far saltare letteralmente la testa a un nemico tirandogli un pugno.

Skydance's Behemoth è stato mostrato con un trailer davvero sanguinolento , che mette in luce la marcata violenza dell'action RPG prodotto da Skydance per i visori PlayStation VR2 e Meta Quest.

Un'altra occasione per la realtà virtuale?

Sebbene il mercato dei visori VR non sia mai davvero decollato, come dimostra anche quanto accaduto a Sony con PlayStation VR2, di tanto in tanto sviluppatori come quelli di Skydance, già autori di The Walking Dead: Saints and Sinners, ci tengono a dimostrare quali siano le potenzialità di questi dispositivi.

E così, sebbene sul piano puramente tecnico Skydance's The Behemoth non sia qualcosa di formidabile, anzi appaia un po' datato in termini di geometrie ed effettistica, la sensazione è che si tratti di un gioco in grado di divertire e appassionare.

Come detto, avremo la possibilità di scoprire come stanno effettivamente le cose il prossimo 5 dicembre su PlayStation VR2 e Meta Quest.