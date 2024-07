PlayStation VR2 non vende più: il futuro dei pannelli VR dipende solo da Meta?

Il mercato della realtà virtuale e della realtà aumentata non sta andando bene come previsto. L'ultimo rapporto di DSCC fa segnare una revisione al ribasso delle stime di crescita, che scendono al 12% per il 2024. Un calo che ha a che fare molto con lo stop alla produzione di PS VR2, ma che dipende anche da altri fattori e segue due linee di tendenze principali.

Stime in calo

Come dicevamo, il rapporto prevede che le spedizioni di display per visori AR/VR aumenteranno del 12% su base annua nel 2024. DSCC ha rivisto al ribasso le stime perché gli analisti non credono che si raggiungeranno i 19 milioni di unità precedentemente previsti.

Il grafico delle spedizioni di pannelli VR e AR come appare nel rapporto biennale di DSCC sulle tecnologie dei display per realtà virtuale e realtà aumentata.

Le due tendenze di cui parlavamo in apertura sono:

da un lato un arrivo di Apple Vision Pro meno incisivo di quanto preventivato, visto che il visore Apple ha generato molti titoli in tutto il mondo, ma non ha stimolato le vendite di visori VR più convenienti come Meta Quest 3; tanto che anche le vendite di PS VR2 sono rallentate considerevolmente a causa della mancanza di nuovi giochi per la piattaforma, con Sony che ha deciso di mettere in pausa la produzione;

dall'altro DSCC conta sul fatto che Meta presenterà un nuovo visore entry-level per sostituire Quest 2, ancora con configurazione a singolo pannello LCD invece di passare a una configurazione a doppio pannello come visto in altri visori: la decisione di Meta, vista la sua quota dominante, avrà un impatto significativo sulle spedizioni totali di pannelli.

Oltre alle stime sul 2024, poi, anche la previsione quinquennale a lungo termine è stata corretta con una crescita più lenta ma costante. Si prevede ancora, tuttavia, che l'AR/VR sia uno dei segmenti in più rapida crescita per l'industria dei display. Nel grafico qua sopra potete vedere le stime, con VR e AR video passthrough (Mixed Reality) raggruppati in un'unica categoria poiché si basano sullo stesso tipo di visore; l'AR see-through include invece occhiali intelligenti con guide d'onda, così come 'Smart Viewers' come XREAL Air 2.

Ma veniamo ai soldi: DSCC prevede che i ricavi dei pannelli per la realtà virtuale raggiungeranno i 781 milioni di dollari nel 2024. I ricavi per OLED su silicio (SiOLED o OLEDoS) vedranno un aumento significativo non solo per merito di Apple Vision Pro, ma anche grazie al prossimo visore Samsung/Google, che sarà basato su SiOLED. Al contrario, la decisione di Sony di sospendere la produzione di PS VR2 non sarà indolore e comporterà un calo dell'83% su base annua dei ricavi AMOLED nel 2024: la produzione dovrebbe riprendere dopo che Sony avrà smaltito le giacenze, ma la moria di nuovi giochi per il visore non fanno ben sperare.

E voi che cosa ne pensate di questa situazione? Credete ancora nella realtà virtuale di Sony o pensate che il dominio di Meta sia inarrestabile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.